Migranti | quando la legge italiana li aiuta perché gay e minacciati nel loro Paese

(Di lunedì 25 marzo 2019) Una serie di episodi analoghi, che navigano tutti nella stessa direzione nonostante la chiusura dei porti e di molte coscienze. L’ultimo è di queste settimane. Un migrante senegalese di 23 anni, ostracizzato e minacciato in patriaomosessuale, si è visto prima negare e poi concedere la protezione sussidiaria. A dirgli di no era stata la commissione territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale. Ad accogliere il suo ricorso è stato il tribunale dell’Aquila. Il ragazzo aveva raccontato di essere fuggito dal Senegalbersagliato da minacce di morte, e lì il codice penale commina pene detentive fino a cinque anni per chiunque «commetta qualsiasi atto ritenuto impudico e contro natura con un individuo del suo stesso sesso». E così il suo viaggio della disperazione, su un barcone, in Italia, dopo il passaggio infernale in Libia. La ...

