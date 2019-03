Migranti | missione Sophia | slitta accordo

Migranti - la missione Sophia verso il pensionamento lunedì il verdetto Ue : Cronaca Migranti, la Germania si sfila dalla missione Sophia. Salvini: "Non è un problema" di GIANLUCA DI FEO Ma il muro contro muro provocato dall'Italia rischia di mandare tutto all'aria. In questo ...

Migranti - la missione Sophia verso il pensionamento : lunedì il verdetto Ue : Non solo soccorso in mare ma anche pattugliamento e contrasto al contrabbando di petrolio. Roma perderà il suo quartier generale dopo il muro contro muro del governo italiano

Migranti a Lampedusa - Luca Casarini a capo della missione Ong : il ritorno dell'ex Disobbediente del G8 a Genova : Ma è la contestazione del G8 di Genova a farlo salire agli onori della cronaca nella veste di portavoce e leader dei Disobbedienti. Candidato nel 1999 alle elezioni comunali di Padova, Casarini è ...

Migranti - Pm Roma indaga per omissione atti d'ufficio : Roma, 31 gen., askanews, - omissione d'atti d'ufficio e non di soccorso. 'Accertamento in base all'articolo 328 del codice penale e non 593'. Autorevoli fonti della Procura di Roma sottolineano la ...

Naufragio Migranti 18-01 - Procura Roma indaga su omissione soccorso : Roma, 31 gen., askanews, - omissione di soccorso, a carico di ignoti. E' intestato così il fascicolo d'indagine arrivato all'attenzione della Procura di Roma dai pubblici ministeri di Agrigento in ...

Migranti - Pm Roma indaga per omissione atti d'ufficio : Roma, 31 gen., askanews, - omissione d'atti d'ufficio e non di soccorso. "Accertamento in base all'articolo 328 del codice penale e non 593". Autorevoli fonti della Procura di Roma sottolineano la ...

Migranti - naufragio con 117 morti : procura di Roma indaga per omissione di atti d’ufficio : Un’indagine per omissione d’atti d’ufficio è stata aperta dalla procura di Roma. Il fascicolo è relativo al naufragio avvenuto il 19 gennaio scorso nel Mar Mediterraneo in cui morirono 117 persone. Fondamentale per stabilire il numero delle vittime è stato il racconto dei tre superstiti. Il procedimento non al momento alcun indagato ma è a carico di ignoti. L’ufficio inquirente della Capitale ha avviato il fascicolo sulla ...

Migranti - la procura di Roma indaga per omissione di soccorso : Roma - La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione al naufragio avvenuto il 19 gennaio scorso nel Mediterraneo e che, secondo il racconto dei tre superstiti, avrebbe causato la ...

Migranti - la procura di Roma indaga per omissione di soccorso : Per il naufragio del 19 gennaio scorso. Come anticipato da Repubblica, le carte sull'operato della Guardia costiera trasmesse per competenza dalla procura di Agrigento: "Allarmi ignorati"

Sea Watch - Salvini : missione compiuta - i Migranti in 6 Paesi : Roma, 30 gen., askanews, - 'missione compiuta! Ancora una volta, grazie all'impegno del governo italiano e alla determinazione del Viminale, l'Europa è stata costretta a intervenire e ad assumersi ...

'Missione compiuta! i Migranti della Sea Watch in 6 Paesi' - così Salvini - : Roma, 30 gen., askanews, - 'Missione compiuta! Ancora una volta, grazie all'impegno del governo italiano e alla determinazione del Viminale, l'Europa è stata costretta a intervenire e ad assumersi ...

Sea Watch - Salvini : missione compiuta - i Migranti in 6 Paesi : Roma, 30 gen., askanews, - "missione compiuta! Ancora una volta, grazie all'impegno del governo italiano e alla determinazione del Viminale, l'Europa è stata costretta a intervenire e ad assumersi ...

Migranti - Pd : ddl per commissione d'inchiesta sulle morti in mare : ... in maniera puntuale, le circostanze in cui si siano eventualmente verificate condotte o atti volti a configurare un'omissione di soccorso, anche verificando se la discrezionalità politica sottesa a ...

Migranti - protesta a Montecitorio contro il governo. Pd propone commissione d’inchiesta : Mentre i promotori del manifesto 'Non siamo pesci' sono scesi in piazza a Montecitorio per protestare contro la linea del governo sui Migranti, i parlamentari del Pd - aderendo all'appello - hanno presentato una proposta di legge per istituire una commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi nel Mediterraneo.Continua a leggere