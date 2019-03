ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2019) Per anni ha dato il buongiorno ai telespettatori di Rai 3 con Buongiorno Elisir con autorevolezza e serietà. Ora, il professore per eccellenza della televisione italiana, ha deciso di mostrare anche la parte più leggera e spensierata di sé. Grazie al programma Vieni da Me, ospite di Caterina Balivo,è stato messo alla prova con il gioco “Quanti ne riconosci…”. Lo scopo? Riconoscere – e commentare – i personaggi più amati dai giovani.Su Achille Lauro, il rapper di Rolls Royce, ha detto: “Non ho la più pallida idea di chi si tratti… ma Achille Lauro non era una nave? Ha lucrato su questa trovata un po’ popolaresca? Non è esattamente il genere mio, non saprei…”. Su Rovazzi: “Non conosco Fabio Rovazzi, me ne farò una ragione. Ma che mestiere fa?”. Su Ghali: “Ha presentato il nuovo disco a San Vittore? E’ il posto ...

FQMagazineit : Michele Mirabella contro Chiara Ferragni: “Ha inventato il modo di non lavorare e guadagnare i milioni. E’ premio n… - GPasqui : Michele Mirabella contro Chiara Ferragni: “Ha inventato il modo di non lavorare e guadagnare i milioni. E’ premio n… - Cascavel47 : Michele Mirabella contro Chiara Ferragni: “Ha inventato il modo di non lavorare e guadagnare i milioni. E’ premio n… -