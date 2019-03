Metro a Roma | altre dieci stazioni sono a rischio | ' Così i turisti se ne vanno altrove'

Metro Roma - chiuse stazioni di Repubblica - Barberini e Spagna. Negozianti e sindacati : “Problema serio - rischio paralisi” : Con la chiusura della stazione Spagna della linea A della Metro di Roma diventano tre le stazioni fuori servizio nella Capitale a causa di un guasto alle scale mobili. E sono tutte e tre centralissime. Da fine ottobre scorso chiusa la stazione di Repubblica , in seguito al crollo delle scale mobili al passaggio dei tifosi del Cska Mosca. Giovedì la stazione Barberini è stata chiusa per alcune ore, dopo la rottura di un gradino della scala ...

Roma - centro quasi isolato per chiusura delle stazioni Metro : Domenica senz'auto ma anche senza la possibilità di andare verso i quartieri storici a causa del blocco giudiziario per il mal funzionamento di alcune scale mobili delle fermate Barberini, Spagna e ...

Ciclismo - Risultati Under 23 : Matteo Sobrero trionfa alle Strade Bianche di Romagna - Baccio vince a cronoMetro : La stagione 2019 degli Elite-Under 23 italiani prosegue con ricco week-end: in Emilia Romagna con la gara nazionale alle “Strade Bianche di Romagna” a Mordano (BO) e con la cronometro individuale nelle Marche col “Trofeo Tris Stampi” a Montecassiano (MC). Andiamo a vedere i Risultati. Il piemontese Matteo Sobrero conquista in volata le “Strade Bianche di Romagna Under 23”. Nelle campagne romagnole, da tre anni a questa ...