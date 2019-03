Meteo Roma del 25-03-2019 ore 06 | 10

romadailynews

(Di lunedì 25 marzo 2019)aggiornamentiper la giornata di oggi tempo inizialmente stub e su tutti i settori del nord Italia peggioramenti però al pomeriggio in serata su Emilia Triveneto con piogge temporali localmente intensi Quota neve in rapido calo nella notte sul settore Appennino Tosco Emiliano e sulle Alpi Carniche fino a 4 600 metri al centro Italia nuvole di transito sulle regioni centrali tirreniche nelle prime ore di questa mattina poi maltempo in arrivo su Marte nel corso della serata con Quota neve in calo nella successiva notte a tratti piaciuto invece sulle aree tirreniche al Sud Italia sulle Isole maltempo e sole prevalente in aumento al pomeriggio a partire da Campania e Basilicata senza fenomeni di rilievo temperature in netta diminuzione al nord ancora stabili invece le temperature al centro-sud le previsioni delsono a cura del centroitaliano per ulteriori dettagli ...

