Meteo Protezione Civile per domani | maltempo | venti forti e crollo termico al centro-sud

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per l’estremo Sud : venti di burrasca e maltempo in Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’area depressionaria posizionata tra Algeria e Tunisia determinerà una temporanea fase di maltempo sulle estreme regioni meridionali dell’Italia, associata ad una intensificazione dei venti dai quadranti orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ...

Meteo Protezione Civile domani : instabilita' al Sud - temporali sulla Sicilia : Nella giornata di domani avremo condizioni di instabilità su parte del Sud Italia, in particolar modo sulla Sicilia , per l'azione di una depressione fra Nord-Africa e meridione. Ecco il bollettino...

Allerta Meteo - arriva un nuovo peggioramento e la protezione civile lancia l’allarme : “attenzione ai venti di burrasca in Sardegna e al Sud” : Allerta Meteo – Una saccatura atlantica sta raggiungendo le regioni occidentali dell’Italia, determinando una nuova intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali, con primi rinforzi di maestrale sulla Sardegna , in estensione, dalla prossima notte, a gran parte del Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : attenzione al Centro/Sud - temporali e forti venti di burrasca [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica, che nelle prossime ore formerà un’area di bassa pressione sullo Jonio, sarà responsabile dell’intensificazione della venti lazione dai quadranti settentrionali che interesserà in particolare le regioni meridionali. La perturbazione comporterà inoltre una generale diminuzione delle temperature, con nevicate in calo fino a quote di bassa montagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Allerta Meteo della Protezione Civile : venti forti e mareggiate su molte zone d'Italia : Come vi abbiamo descritto in un precedente articolo, lo scenario meteo rologico cambierà drasticamente sulla nostra penisola con l'inizio della settimana, a causa di un impulso di aria fredda...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per inizio settimana : “venti di burrasca e mareggiate in gran parte d’Italia” : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine nord-atlantica transiterà sull’Italia determinando, tra lunedì e martedì, venti forti settentrionali su gran parte del Paese e una generale brusca diminuzione delle temperature. Al centro-sud, si assocerà anche una breve fase di tempo instabile, con nevicate in calo fino a quote collinari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni ...