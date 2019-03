Mercato Juventus | dalla Spagna | tra Pogba ed il Real Madrid ci sono i bianconeri

CalcioMercato Juventus - obbiettivo Manolas per rifondare la difesa (RUMORS) : La dirigenza bianconera è già molto attiva sul mercato in vista della prossima stagione. Uno dei reparti che verrà certamente rinforzato in estate è quello arretrato. Andrea Barzagli dovrebbe lasciare il calcio (considerati i suoi trentotto anni) mentre Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini non sono eterni. Mehdi Benatia ha deciso di lasciare il club bianconero a gennaio per intraprendere un'esperienza calcistica in Qatar mentre è ancora da ...

Mercato Juventus - arriva la nuova mezz’ala : colpo firmato Paratici : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assolta protagonista sia in vista della seconda parte di stagione, sia in ottica Mercato estivo. I bianconeri potrebbero mettere in atto una vera e propria rivoluzione, soprattutto per quel che riguarda la linea mediana. Da valutare il futuro di Khedira e Matuidi. Occhio anche alla […] More

CalcioMercato Juventus - possibile scambio Douglas Costa-Icardi : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime news trapelate, infatti, potrebbero esserci delle importanti cessioni in casa bianconera nella prossima sessione estiva. Nei giorni scorsi si è parlato di Paulo Dybala, sul quale ci sono Real Madrid, Manchester United, Manchester City ed Inter, ma alla fine il sacrificato di lusso della Juventus potrebbe essere Douglas Costa. ...

Juventus-Inter - ennesima sfida di Mercato per la sorpresa della Serie A : Juventus-Inter, nuova sfida di mercato. I due top-club italiani si contendono ancora una volta un obiettivo. Il nome è quello del centrale della Sampdoria Andersen, sorpresa di questo campionato. Qualità in fase di impostazione, capacità nel gioco aereo, attenzione in marcatura: sono queste le principali doti del talento blucerchiato, la cui valutazione è esplosa negli […] More

Mercato Juventus - Raisport conferma la possibilità del doppio colpo : Mercato Juventus – Arrivano conferme, la società bianconera sembra intenzionata a mettere a segno un clamoroso doppio colpo in vista della prossima stagione. I nomi sono di quelli davvero importanti. Mercato Juventus, bianconeri su Savic e Milenkovic La necessità di ristrutturare il reparto arretrato della squadra di Massimiliano Allegri, starebbe spingendo la dirigenza della Juventus […] More

CalcioMercato Juventus - i bianconeri pescano in casa del Tottenham : Calciomercato Juventus – Fabio Paratici e soci fanno sul serio, in vista della prossima sessione di trasferimenti, la dirigenza della Juventus potrebbe pescare in Premier League. L’intenzione è quella di ringiovanire una rosa forte ma che va certamente ristrutturata. Calciomercato Juventus, a far gola è il calciatore del Tottenham Il calciatore classe 1999, capitano dell’under […] More

Mercato Juventus - il Real Madrid fa sul serio ed i bianconeri tremano : Mercato Juventus – Il Real Madrid di Florentino Perez preoccupa e non poco la dirigenza bianconera. La squadra iberica ha intenzione di ricostruire una rosa che sembra arrivata a fine ciclo e per farlo sembra voler mettere in difficoltà anche la Juventus ed i suoi piani. Mercato Juventus, de Ligt tra gli obiettivi ma c’è […] More

CalcioMercato - Varane vicino all'addio al Real : sul difensore francese anche la Juventus : Una delle deluse per eccellenza di questa stagione è sicuramente il Real Madrid, che dopo aver abbandonato da tempo il sogno scudetto, dati i punti di distacco dal Barcellona, di recente ha abbandonato la competizione europea nella quale è da anni protagonista, estromessa da un Ajax davvero spumeggiante. La sconfitta del Real ha sancito l'esonero da allenatore della prima squadra di Santiago Solari, che era subentrato a Lopetegui a stagione in ...

CalcioMercato - clamoroso inserimento della Juventus per Griezmann (RUMORS) : Il Calciomercato è sempre al centro delle notizie principali dei quotidiani sportivi. A maggior ragione in questo fine settimana, con le squadre di club che non giocano per via delle nazionali. La maggior parte dei club iniziano a programmare il mercato per la prossima stagione, in particolar modo sono i top club europei che stanno cercando di gettare le basi per rinforzare le loro rose. Una delle più attive resta sempre la Juventus, nonostante ...

Marino parla del Mercato della Juventus : 'A fine stagione Allegri andrà via' : Pierpaolo Marino è un uomo di calcio di primo piano, ex direttore sportivo di numerosi club, tra i quali ricordiamo Napoli ed Atalanta. In un'intervista rilasciata al quotidiano sportivo torinese Tuttosport, molto vicino alle questioni della Juventus e del Torino, ha rilasciato dichiarazioni interessanti. Tra i vari argomenti trattati, ha parlato di calciomercato, soprattutto di quello dei bianconeri. Secondo Marino la "Vecchia Signora" in ...

Mercato Juventus - bianconeri decisi sulla sorpresa della Serie A : Mercato Juventus – Novità importanti in vista della prossima stagione; i bianconeri decisi a puntare sull’argentino. Il giovane difensore del Genoa, Cristian Romero, è riuscito a catturare l’attenzione della società della città della Mole, e stando agli addetti ai lavori, Paratici ha intenzione di portarlo alla corte di Allegri. Mercato Juvetnus, Romero può essere bianconero […] More

CalcioMercato Juventus - blitz di Paratici a Lisbona : occhi sul classe 97 : Calciomercato Juventus – Che la Juventus stia cercando un nuovo centrale difensivo è un fatto ormai assodato. Così come assodato è che Matthijs De Ligt, capitano dell’Ajax, sia il preferito del club bianconero. Il giovanissimo centrale olandese, che ha tanti estimatori tra Bayern Monaco, Barcellona e big di Premier, sarà visionato con estrema attenzione nel doppio confronto in Champions […] More

Mercato Juventus - non solo Chiesa : c’è la pazza idea a centrocampo : Mercato Juventus – Paratici è “on fire” per quanto riguarda il Mercato. Federico Chiesa sarà uno dei protagonisti del prossimo Mercato. Infatti, come conferma ‘Rai Sport’ la Juventus è in pole per l’esterno della Fiorentina ma il calciatore piace parecchio anche all’estero, con Liverpool e Bayern Monaco che stanno monitorando le sue prestazioni. Sull’azzurro ci sono anche Inter e Milan, con i ...

Mercato Juventus : Kantè obiettivo concreto - c’è anche Ndombele : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Mercato, la Juventus starebbe valutando attentamente l’opportunità di mettere le mani su Kantè, centrocampista francese attualmente in forza al Chelsea. Il giocatore piace particolarmente alla dirigenza bianconera, la quale sarebbe pronta a rivoluzionare in maniera totale la linea mediana in vista della prossima stagione. Certi della […] L'articolo Mercato ...