Meleo | servizio navette rinforzato necessario visto disagi chiusura metro

(Di lunedì 25 marzo 2019) Roma – È statoilmesso in campo da Atac in seguito alladelle tre stazioni dellaA di Roma: Repubblica, Barberini e Spagna. La flotta e’ composta da vetture dedicate con frequenza di 5 minuti. Questo il percorso programmato: direzione Flaminio: Termini-viale Luigi Einaudi-piazza della Repubblica-via Nazionale-Traforo-via del Tritone-piazza Barberini-via Veneto-Porta Pinciana-Villa Borghese-piazzale Flaminio. Da Flaminio: Piazzale Flaminio-Villa Borghese-porta Pinciana-via Veneto-piazza Barberini-via Veneto-via Vittorio Emanuele Orlando-piazza della Repubblica-via delle Terme di Diocleziano-Termini.“Sin da questo weekend Atac ha istituito una flotta sostitutiva che seguira’ lo stesso orario della. Siamo in contatto con la centrale che eroga ildi superficie per monitorare passo dopo passo la situazione. ...

