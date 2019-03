Medio oriente | Hamas annuncia ' il cessate il fuoco' | l' Egitto media con Israele

ASIA/LIBANO - Il Patriarca maronita : i cristiani in Medio oriente non hanno bisogno di "protezioni" : I cristiani del Medio Oriente ne pagano il prezzo, perché molti musulmani identificano Occidente e cristianesimo, e per loro tutto quello che arriva dall' Occidente, «cultura, politica, economia, ...

FARIAN SABAHI. SAFAR - VIAGGIO IN Medio ORIENTE : È un mondo diverso ma non così esotico. Abbiamo contribuito pesantemente alla sua distruzione. È difficile raccontare cosa volesse dire vivere in Iraq o Siria in questi anni, sotto i bombardamenti, ...

“11” - l’album Unicef cantato da bambini di Siria e Medio Oriente : A otto anni dall'inizio della guerra in Siria, l'Unicef ha lanciato il suo primo album di canzoni per bambini, cantate da bambini provenienti dalla Siria e dai paesi vicini. È il progetto "11", nato con il supporto dell'Unione europea e in collaborazione con il celebre compositore libanese Jad Rahbani, che comprende brani per bambini amati in tutta la regione che Rahbani ha riarrangiato e fatto cantare a bambini di Siria, Libano, Giordania e ...

"11" - l'album Unicef cantato da bambini di Siria e Medio Oriente : ... Libano, Giordania e Turchia.Si tratta delle canzoni scritte e composte nel 1976, durante la guerra in Libano, dal compositore Elias Rahbani, conosciuto in tutto il mondo, poi registrate e cantate ...

Iran-Ue - Bruxelles : continueremo a cooperare per la pace e la stabilità nella regione del Medio oriente - : L'Unione Europea continuerà a cooperare con l'Iran per la pace e la stabilità nella regione del Medio Oriente e nel mondo intero. Lo ha dichiarato il Segretario Generale della Commissione Europea Martin Selmayr durante una discussione presso il think tank della Brookings Institution. 'Lavoreremo sempre per la pace ...

Netanyahu insiste : l'Iran è la più grande minaccia in Medio oriente - : Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato nell'incontro con il presidente russo Vladimir Putin che l'Iran ed i suoi alleati rappresentano la più grande minaccia per il Medio Oriente. "La ...

Medio oriente - culla di religioni e di cultura : Il Medio Oriente non è solo una regione vastissima. È anche un territorio ricco di storia, di culture e di tradizioni secolari. Ecco come l'enciclopedia Treccani definisce i suoi confini: "area geografica comprendente i paesi africani e asiatici che si affacciano o gravitano sul Mediterraneo orientale (Turchia, Israele, Egitto ecc.), in passato detti anche paesi del Levante o semplicemente Levante e per i quali è diventata ...

Medio oriente - Trump invia il consigliere-genero alla conquista del Golfo e dei petrodollari per il "Deal of The Century" : In missione nel Golfo. Per conquistare le petromonarchie del Golfo al "Deal of the Century" e per dare una mano al suo amico Mohammed bin Salman, l'erede al trono del Regno Saud, inguaiato dal caso-Khashoggi. In viaggio per conto del presidente Trump, del quale Jared Kushner, oltre che essere consigliere per il Medio Oriente è anche genero. Arabia Saudita, Oman, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Qatar. Ad affiancare il trentottenne genero ...

A Manbij - la Berlino del Medio oriente dove si decide il futuro del Paese : Abo di Sajor vuol dire «figlio di Sajor», il fiume che definisce il confine tra il Nord-Ovest siriano e la Turchia. Abo di Sajor è il nome di battaglia del comandante curdo che presidia la postazione della frontiera settentrionale della città di Manbij, ultimo avamposto prima del territorio controllato da Ankara. Un tratto lungo circa dieci chilome...

Fonti Ue - Mogherini-Pompeo evitano nodi Iran e Medio Oriente : Nel loro incontro di oggi, Mogherini e Pompeo hanno sottolineato "l'importanza della cooperazione transatlantica tra l'Unione europea e gli Stati Uniti su una vasta gamma di questioni di politica ...

Così Russia e Usa stanno ridisegnando il Medio Oriente : 'La ricerca di una via d'uscita alla crisi in Siria sta portando a una soluzione politica permanente', ha detto Putin, definendo con gli altri due capi di Stato 'un passo positivo' il ritiro ...

Medio oriente - prima del petrolio qui dominava la poesia : di Federica Pistono* In Paesi come gli Emirati Arabi e il Kuwait, una produzione significativa della narrativa si è sviluppata a partire dal periodo compreso tra gli ultimi anni del XX secolo e gli albori del nuovo millennio, conseguenza dei mutamenti politici, sociali e culturali che hanno interessato tali Stati nell’ultimo trentennio del Novecento. In quest’area, prima della scoperta del petrolio, era la poesia a dominare la scena letteraria. ...

Pompeo e Kushner - i consoli di Trump per ridisegnare il Medio Oriente : Uno vero e proprio scontro di vertici sull'Iran. Mentre a Sochi si vedono nuovamente in una formazione a tre Russia, Iran e Turchia per discutere di Siria, si chiude a Varsavia la conferenza del duo Pompeo-Kushner. Al segretario di Stato Usa, il compito di mettere le basi di una sorta di "Nato Mediorientale" in funzione anti-Iran. Al consigliere per gli affari Mediorientali, nonché genero, del presidente Trump, la missione non meno ...

La conferenza per il Medio oriente è il 'Patto di Varsavia' anti-Iran : una vittoria a metà per Netanyahu : La titolazione è pomposa quanto generica: "conferenza per la stabilizzazione del Medio Oriente". Ma l'obiettivo vero di chi l'ha ideata, a Washington in primis, è la realizzazione non di una Jalta Mediorientale (senza la Russia di Vladimir Putin è qualcosa di improponibile) ma di un Patto di Varsavia anti-Iran. È questo, per quanto mascherato dalle edulcorate dichiarazioni ufficiali di alcuni dei protagonisti, il ...