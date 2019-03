Marvel | ecco tutti gli annunci a fumetti al C2E2 2019!

Avengers : Endgame - ecco un nuovo spot del film pubblicato online da Marvel! : Avengers: Endgame, diffuso da Marvel un nuovo spot promozionale del film! In Avengers: Endgame niente sarà più come prima, riusciranno gli eroi dell’MCU ad annullare le devastanti azioni del terribile villain Thanos? I Vendicatori in Infinity War hanno perso tutto, ogni cosa è cambiata ma in Avengers 4 hanno ancora la possibilità di riportare la ... Leggi tuttoAvengers: Endgame, ecco un nuovo spot del film pubblicato online da ...

Captain Marvel : ecco il look di Carol Danvers in una nuova concept art con Brie Larson in stile Top Gun! : Captain Marvel: Brie Larson nei panni di Carol Danvers guida una moto in una nuova concept art! Periodo ricco di novità per i fan dell’MCU in attesa dell’uscita al cinema di Avengers Endgame! Dopo il rilascio per il magazine Empire di due cover ufficiali con Thanos e i Vendicatori originali (Iron Man, Thor, Captain America, ... Leggi tuttoCaptain Marvel: ecco il look di Carol Danvers in una nuova concept art con Brie Larson in stile Top ...

Samsung Galaxy S10 : ecco le custodie con i supereroi della Marvel : Dalla collaborazione tra Samsung e Marvel arriva una nuova serie di custodie per gli smartphone della gamma Samsung Galaxy S10. Scopriamole insieme L'articolo Samsung Galaxy S10: ecco le custodie con i supereroi della Marvel proviene da TuttoAndroid.

Dopo Wonder Woman - ecco Captain Marvel. La supereroina che fa impazzire le bambine : L'arrivo in sala di Captain Marvel , il primo cinekolossal Marvel a trazione femminile oggi ha messo in fermento la rete: è necessariamente tradizionale nella struttura, ma potente nei contenuti che ...

Captain Marvel : ecco il divertente trailer in stile anni '90 : Captain Marvel è ormai in dirittura d'arrivo nei cinema di tutto il mondo. In Italia avremo la fortuna di poterlo vedere dal 6 marzo , mentre in America uscirà invece l'8 marzo. Come ormai è stato rivelato, la storia tratterà delle origini di Carol Danvers , la donna ...