Markus Eder | è italiano il campione del mondo di freeride

Con due vittorie su tre (in Giappone e in Austria) in questa edizione del Freeride World Tour 2019 l'altoatesino Markus Eder è saldo in cima alla classifica dei freeskier nel contest più adrenalinico del nostro inverno. La gara, in sostanza, consiste nello scendere attraverso un fianco vergine della montagna, lontano da piste e impianti di risalita (qui il ...