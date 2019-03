Maria Elena Boschi copia Melania Trump al varo dello yacht e poi va all’università

dilei

(Di lunedì 25 marzo 2019)ha avuto un fine settimana ricco di impegni: sabato il, domenica dà lezioni all’università europea.L’ex ministro ha dato il meglio di sé ad Ancona sfoggiando uno dei suoi look strabilianti che l’hanno resa tra le politiche italiane più affascinanti. Lasi è ispirata a, la first lady americana, per ildella nave.Ha infatti indossato un cappotto tiffany, colore del potere, scelto tra l’altro da tutte le donne accanto a capi di Stato e monarchi, da Brigitte Macron a Kate Middleton. Ecco allora la bellapubblicare sul suo profilo Instagram un selfie sorridente: capospalla celeste, maxi occhiali da sole, capelli perfetti, rossetto scuro e coriandoli al vento in tinta col suo look.I follower in visibilio:Bella capace eleganteE ancora:per me sarebbe un onore anche solo lustrarti ...

