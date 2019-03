Mara Venier | trionfo di ascolti per Domenica In che supera il 19%

Domenica In - Ornella Vanoni sconvolge Mara Venier : 'Che zocc*** che sei - ecco perché non l'ho data a Califano' : Ornella Vanoni è stata ospite e mattatrice della puntata di Domenica In del 24 marzo. La cantante milanese, senza peli sulla lingua come sempre, ha messo in imbarazzo Mara Venier . Dopo un filmato che ...

Mara Venier accusata di copiare la d’Urso : il marito ne prende le difese : Mara Venier criticata sui social: “Copia la d’Urso”, il marito Nicola interviene per difenderla Nicola Carraro, attuale marito di Mara Venier, è senza ombra di dubbio uno dei fan più accaniti di Domenica In. Il suo profilo Twitter, specie quando va in onda la trasmissione, pullula di messaggi e complimenti indirizzati alla moglie, spesso scritti […] L'articolo Mara Venier accusata di copiare la d’Urso: il marito ne ...

Domenica In - Ornella Vanoni sconvolge Mara Venier : "Che zocc*** che sei - ecco perché non l'ho data a Califano" : Ornella Vanoni è stata ospite e mattatrice della puntata di Domenica In del 24 marzo. La cantante milanese, senza peli sulla lingua come sempre, ha messo in imbarazzo Mara Venier. Dopo un filmato che mostrava un duetto tra la Vanoni e Franco Califano, la conduttrice veneta l'ha incalzata con alcune

Domenica In - Milly Carlucci crolla in diretta : 'Cambiamo - soffro veramente'. Mara Venier senza parole : Ospite di Domenica In nel salotto di Mara Venier , Milly Carlucci non ha parlato solo dell'imminente ritorno di Ballando con le stelle . Tra due giorni, il 26 marzo, sarà l'anniversario della tragica ...

Domenica In - Milly Carlucci crolla in diretta : "Cambiamo - soffro veramente". Mara Venier senza parole : Ospite di Domenica In nel salotto di Mara Venier, Milly Carlucci non ha parlato solo dell'imminente ritorno di Ballando con le stelle. Tra due giorni, il 26 marzo, sarà l'anniversario della tragica morte di Fabrizio Frizzi, che della Carlucci è stato storico partner in Scommettiamo che, programma cu

Domenica In - il dramma segreto di Ornella Vanoni : 'Un giorno il medico mi ha detto...'. Mara Venier gelata : 'Sono border-line, mi devo curare finché campo'. Ornella Vanoni lascia da parte battute e irriverenza e a Domenica In , ospite di Mara Venier nel salotto di Raiuno , parla della propria condizione di '...

Domenica In - il dramma segreto di Ornella Vanoni : "Un giorno il medico mi ha detto...". Mara Venier gelata : "Sono border-line, mi devo curare finché campo". Ornella Vanoni lascia da parte battute e irriverenza e a Domenica In, ospite di Mara Venier nel salotto di Raiuno, parla della propria condizione di "quasi-depressa", commuovendo il pubblico. "La tua grande malinconia è sempre stata molto affascinante

Domenica In - Ornella Vanoni gela Mara Venier : 'Che zocc***a'. Sesso - dove si spinge in diretta : imbarazzo Rai : 'Che zocc***a'. Ci voleva Ornella Vanoni per mettere seriamente in imbarazzo Mara Venier . Ospite di Domenica In , la mitica cantante milanese, 84 anni, ha dato spettacolo nel salotto di Raiuno ...

Domenica In - Ornella Vanoni gela Mara Venier : "Che zocc***a". Sesso - dove si spinge in diretta : imbarazzo Rai : "Che zocc***a". Ci voleva Ornella Vanoni per mettere seriamente in imbarazzo Mara Venier. Ospite di Domenica In, la mitica cantante milanese, 84 anni, ha dato spettacolo nel salotto di Raiuno parlando senza inibizioni delle sue esperienze amorose. A cominciare dalla (presunta) storia con Franco Cali

Domenica In a tutto reggaeton - Mara Venier e Ornella Vanoni si scatenano in studio : Si balla il raeggeton a Domenica In . Su Rai Uno va in scena un siparietto che passerà alla storia. La conduttrice del talk show pomeridiano di Rai Uno, Mara Venier , si fa guidare in un ballo ...

Domenica In - Mara Venier Presidente Onoraria della Sampdoria. Massimo Ferrero : "Ti aspettiamo a Genova" : Il tanto atteso produttore cinematografico ma anche e soprattutto Presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è approdato a Domenica In, e lo ha fatto portando anzitutto in regalo, a Mara Venier, una maglia della Sampdoria."Siamo una piccola società, non possiamo pagarti, ma con questa maglietta ti nominiamo ufficialmente Presidente Onoraria della Sampdoria. Mi farebbe molto molto piacere se venissi ad assistere ad una partita da noi, ...

Domenica In - Mara Venier e il segreto su Anna Tatangelo minorenne con Gigi D’Alessio : «Ho dovuto firmare…». Poi scoppia a piangere : Anna Tatangelo a Domenica In ospite di Mara Venier. La presentatrice ha svelato un segreto riguardo la prima esibizione della cantante al fianco di Gigi D’Alessio, suo attuale partner. Quel famoso giorno Anna Tatangelo era minorenne e in trasmissione lo avevano scoperto poco prima. Non avevano l’autorizzazione per mandarla in video e così Mara Venier ha ammesso: «Ho dovuto firmare io e prendermi la responsabilità, a distanza di tanti ...

Ornella Vanoni fa una domanda imbarazzante a Mara Venier : Ornella Vanoni imbarazza Mara Venier a Domenica In: “Ma tu gliel’avresti…” Puntata dedicata al ballo e al canto, quella di Domenica In di oggi. Prima una toccante intervista ad Anna Tatangelo, poi l’arrivo di Milly Carlucci che ha parlato del cast della nuova edizione di Ballando con le stelle in partenza il prossimo sabato (e sempre contro Amici di Maria De Filippi) e infine la lunga intervista a una Ornella ...

Domenica IN - Anna Tatangelo piange e racconta del suo amore per Gigi - Mara Venier fa appello a Gigi D’Alessio : Anna Tatangelo piange a Domenica IN e Mara Venier la conduttrice fa un appello a Gigi D’Alessio Ospite a Domenica In, Anna Tatangelo si è raccontata tra vita professionale e privata. Al centro della chiacchierata con Mara Venier, le critiche ricevute a Sanremo, in particolare l’accusa del giornalista Laffranchi che ha definito trash la sua carriera musicale. A … Continue reading Domenica IN, Anna Tatangelo piange e racconta del suo ...