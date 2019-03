Mamma derubata della borsa | Contiene una ciocca di capelli di mia figlia morta

Mamma derubata della borsetta : Ci sono i capelli di mia figlia morta - vi prego di restituirmeli : “Quella ciocca appartiene a mia figlia, morta sei anni fa, vi prego: restituitemela”. Questo l’appello di Kirsty Baldwin, 35 anni, di Lossiemouth, in Scozia, a cui qualche giorno fa è stata strappata la borsetta mentre si trovava in macchina in una stazione di servizio autostradale nei pressi di Manchester. Conteneva i “preziosi” capelli biondi di sua figlia Ellie Louise, scomparsa per sempre a due anni nel 2013, sconfitta dalla polmonite ...