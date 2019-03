Malattie rare | Sma | screening neonatale e terapia nel Lazio

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2019) E’ difficile gattonare, sedersi e stare in piedi, controllare il collo e la testa; nei casi più gravi, anche deglutire e respi. Questa è l’atrofia muscolare spinale (Sma), malattia genetica rara per la quale si sono fatti oggi importanti passi avanti: nelsi potrà diagnosticare fin dalla nascita e cucon più efficacia.Ora serve “garantire l’accesso al farmaco in tutta Italia (al momento in 15 regioni)”. Lo chiede l’associazione Famiglie Sma, attiva da 18 anni, composta e gestita dai genitori di bambini e adulti colpiti dalla patologia, che anche quest’anno invita a donarle il 5×1000 con lo slogan #FirmailSogno (https://www.famigliesma.org/5×1000-principale/).“Una parola non casuale – si legge in una nota – perché quella che fino a poco tempo fa era solo immaginazione sta diventando realtà: un ...

