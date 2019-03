Mafia | arresti Palermo | vittime pizzo hanno parlato solo dopo convocazione Polizia

Operazione anti Mafia - arresti nelle cosche di Palermo : Operazione antimafia della squadra mobile di Palermo . Dieci persone sono state arrestate, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Palermo , con l’accusa, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso e traffico di sostanze stupefacenti anch’esso aggravato dalle modalità mafiose. Sono esponenti del mandamento mafioso di San Lorenzo – […] L'articolo Operazione ...

‘Ndrangheta - 15 arresti tra Torino e Cuneo. Droga - estorsione - videoslot : patto di non belligeranza con la Mafia : Secondo gli investigatori c’era una “gestione non bellicosa tra mafia e ‘Ndrangheta”, quest’ultima storicamente ben radicata a Torino, mentre la prima gestirebbe alcuni esercizi commerciali tra la zona sud della provincia e il Cuneese. Un patto di non aggressione che riguardava il traffico di Droga e le estorsioni. È emerso nel corso dell’indagine “Carminius”, condotta dal Gico della Guardia di finanza e dai carabinieri del Ros, coordinati dalla ...