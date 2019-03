Love | Death & Robots | la fantascienza sbarca su Netflix con una nuova serie

Love - Death & Robots è fantascienza per cervelli pigri : Si fa un gran parlare della serie antologica Netflix Love, Death & Robots curata da Tim Miller e David Fincher. Diciotto puntate che vanno da un minimo di 5 a un massimo di 17 minuti e che raccontano storie di fantascienza. Distopie, scenari post apocalittici, combattimenti tra creature orribili per la salvaguardia del pianeta, viaggi spaziali eccetera. Ogni puntata si mostra in una veste animata originale e brillante, il registro grafico è ...

Love - Death and Robots : la svolta delle serie animate : Dal 15 Marzo è disponibile su Netflix la nuova serie animata Love, Death and Robots, diretta da Tim Miller (Deadpool) e prodotta dal visionario David Fincher (Mindhunter). Un prodotto, l’ennesimo, che riconferma un potenziale creativo inesauribile in casa Netflix. Sono ormai passati quasi quattro anni da quando il servizio è arrivato in Italia, rivoluzionando il modo di vedere – e fare – film e serie TV. Dall’essere uno tra i primi ...

Cosa salvare dal mezzo disastro di Love - Death & Robots su Netflix : la serie animata di Fincher ha più d’un problema : A cinque giorni dall'uscita di Love, Death & Robots su Netflix, abbiamo una buona e una cattiva notizia. Quella buona è che siamo così addentro nell'epoca della peak TV che i pezzi grossi della più grande piattaforma streaming hanno accettato di buon grado le incognite di un esperimento folle come questo. Quella cattiva, invece, è che ogni enorme, grandiosa finezza non è sufficiente a coprire i difetti strutturali di un progetto così ...

Love - Death and Robots - l’ordine degli episodi cambia a seconda degli utenti : Lo scorso 15 marzo ha fatto il suo debutto su Netflix la serie antologica animata Love, Death and Robots, un ambizioso progetto curato dai registi Tim Miller e David Fincher che voleva mostrare le possibilità narrative ed estetiche più estreme dell’animazione di oggi. Secondo alcuni osservatori, però, la collezione di corti animati potrebbe essere interessante anche per un altro motivo: alcuni, infatti, hanno notato che l’ordine ...

Le donne di Love - Death and Robots tra parità di genere e vendetta : [spoiler per l’episodio Il vantaggio di Sonnie e per Buona caccia] Diciotto episodi a tema fantascientifico, dalla durata variabile tra i cinque e i venti minuti, diciotto storie indipendenti ambientate in universi a sé stanti e raccontate da autori, registi e animatori differenti, tutti sotto l’egida produttiva di David Fincher (Seven, Fight Club e Mindhunter) e Tim Miller (il primo Deadpool). Le storie di Love, Death and Robots, dal 15 ...

Love Death & Robots - l'antologia di Netflix che inquieta ma affascina : Prendete il claim "Una serie originale Netflix", togliete Netflix ed inserite "Nsfm", ovvero "not suitable for mainstream" ("non adatto alla tv classica"): ecco, si presenta così Love Death + Robots, una serie antologica che la piattaforma di streaming on line ha messo a disposizione dei propri abbonati dal 15 marzo 2019.Definire questo prodotto una serie tv, forse, è un azzardo, dal momento che l'idea proposta dai due menti ben note agli ...

Love - Death and Robots mostra il meglio dell’animazione di oggi : È indubbio che Black Mirror, soprattutto dopo l’arrivo su Netflix, abbia cambiato per sempre il destino dei formati antologici nel panorama della serialità e Love, Death and Robots, la nuova antologia d’animazione curata da Tim Miller (Deadpool) e David Fincher (Fight Club, Mindhunter) ne è una delle prove più schiaccianti, a partire dalla sigletta introduttiva che è l’unico elemento che lega queste 18 storie animate. La ...

Preparatevi : "Love Death and robots" è la non-serie - piena di sesso e ironia - più incredibile di Netflix : Decidere che un mondo ti interessa di più e concentrarti su quello. Optare per un horror - ma niente ti dice quale puntata sarà un horror se non, appunto, la puntata stessa. Oppure per una comedy. ...

Love - Death & Robots : sesso e violenza con protagonisti cyborg : Love, Death & Robots è la prossima serie tv di Netflix firmata da David Fincher e Tim Miller. Quello che vedrete su Netflix sarà qualcosa di particolare e decisamente strano . Love, Death & Robots ...

Love - Death & Robots : Un trailer disturbante per la serie animata antologica di Netflix : ... coinvolgendo professionisti e studi d'animazione con prospettive uniche nel loro genere, registi e artisti provenienti da tutto il mondo. Ciascuno dei 18 cortometraggi è stato creato scrupolosamente,...