L' oroscopo dell' amore per i single | 27 marzo | Toro selettivo | Scorpione romantico

Blastingnews

(Di lunedì 25 marzo 2019) I transiti planetari nell'per idi mercoledì esortano ciascun segno zodiacale a vincere la timidezza. Le previsioni astrali del 27includeranno una frase ironica sullo stato deiPrevisioni astrali dall'Ariete alla Vergine Ariete: approfittate di Mercurio, vostro alleato dal domicilio dei Pesci, per aprirvi al dialogo e chissà che una vecchia storia amorosa non riaffiori nel presente, portando una ventata di novità. Un pensiero per voi: "Quello che noifacciamo all'altro cuscino durante il sonno, non dovrebbe essere raccontato". (Marco Salvati, Twitter): siete in continua evoluzione e avete le idee ben chiare su ciò che desiderate dall'. Quindi procederete a scartare situazioni "tossiche" per aprirvi a nuovi amori più autentici. Una frase per voi: "Se seiil mondo è il tuo buffet personale"....

supremapcy : L’oroscopo aveva detto che i primi cinque mesi dell’anno sarebbero stati tristi per me e per adesso sta procedendo… - NessaMingo : Che ne pensi dell'astrologia? Quanto spesso leggi l'oroscopo? ? — Penso che sia una cosa interessante, non va assol… - Stefano_Vighi : Annunciazione, salvezza e redenzione dell'Ariete, tutto viene celebrato oggi, perché? -