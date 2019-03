Loredana Lecciso | la frecciatina a Romina Power | ' Penso a vivere solo la mia vita'

Storie Italiane - Loredana Lecciso e l'angoscia dopo lo sfregio ucraino ad Al Bano : cosa teme : Al Bano Carrisi non ha preso bene la decisione del governo ucraino di inserirlo nella lista nera del proprio Paese, diventando quindi 'persona non gradita' in Ucraina. dopo l'amarezza registrata dal ...

Storie Italiane - Loredana Lecciso e l'angoscia dopo lo sfregio ucraino ad Al Bano : cosa teme : Al Bano Carrisi non ha preso bene la decisione del governo ucraino di inserirlo nella lista nera del proprio Paese, diventando quindi "persona non gradita" in Ucraina. dopo l'amarezza registrata dal cantante, è la sua ex compagna Loredana Lecciso a tentare la carta della mediazione con Kyev. In coll

Storie Italiane - la lettera di Loredana Lecciso che può salvare la carriera di Al Bano : Al Bano Carrisi non ha preso bene la decisione del governo ucraino di inserirlo nella lista nera del proprio Paese, diventando quindi "persona non gradita" in Ucraina. Dopo l'amarezza registrata dal cantante, è la sua ex compagna Loredana Lecciso a tentare la carta della mediazione con Kyev. In coll

Al Bano chiede i danni all’Ucraina. L’appello di Loredana Lecciso : Al Bano contro il Governo ucraino: l’annuncio del suo avvocato Al Bano, come tutti sapranno ormai a menadito, è stato messo nella black list dall’Ucraina. Il motivo? Il governo del Paese ex sovietico ha considerato il cantante di Cellino San Marco una vera e propria minaccia nazionale per i suoi presunti rapporti con il Presidente russo Vladimir Putin. Ovviamente tutto ciò ha fatto davvero un gran clamore mediatico. E dopo tanto ...

Albano Carrisi - lo strazio di Loredana Lecciso a Storie Italiane : appello disperato all'ambasciata : Al Bano, a Storie Italiane l’appello di Loredana Lecciso: auspichiamo segnale dall’Ambasciata ucraina. “Sarebbe bello che qualcuno dell’Ambasciata ucraina in Italia, in qualche modo, desse un segnale: sarebbe molto bello e auspicabile. Faccio questo appello. Vorrei che tutto si concludesse con un be

Loredana Lecciso difende Al Bano : "Sull'Ucraina ci ridiamo su" : La showgirl Loredana Lecciso difende la posizione di Al Bano Carrisi, rispetto al 48esimo posto assegnatogli dall'Ucraina nella black-list delle personalità non gradite al governo di Kiev. La biondissima showgirl Loredana Lecciso ha rilasciato alcune dichiarazioni nella nuova puntata del noto talk-show "Storie italiane", condotto da Eleonora Daniele. L'Ucraina, infatti, ha messo al bando il cantante di Cellino San Marco. Al Bano è ritenuto dal ...

Loredana Lecciso difende Al Bano sul caso Ucraina : “Ci ridiamo su” : Loredana Lecciso difende Al Bano in diretta tv a Storie Italiane Loredana Lecciso è intervenuta in diretta tv a Storie Italiane in difesa dell’ex compagno Al Bano. Ancora al centro della discussione, il “caso Ucraina“. Secondo il governo di Kiev, infatti, il cantante di Cellino San Marco sarebbe definito come una delle minacce nazionali al […] L'articolo Loredana Lecciso difende Al Bano sul caso Ucraina: “Ci ridiamo ...

Loredana Lecciso : "Al Bano terrorista? Ha sempre cantato la felicità e la speranza" : ...

Loredana Lecciso ironica su Al Bano : 'Amavo un terrorista e non lo sapevo' : Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi dopo 15 anni sono tornati insieme sul piccolo schermo, ospiti di Live - Non è la D'Urso. La showgirl leccese attraverso un'intervista rilasciata per la rivista Spy ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo ex compagno. Sulle pagine del settimanale di cronaca rosa, la Lecciso è tornata a parlare della vicenda legata alla 'blacklist' stilata dal Ministero della Cultura in Ucraina che vede coinvolto proprio il ...

Loredana Lecciso : "Al Bano terrorista? E' un uomo di pace" : «Non pensavo di avere un pericoloso terrorista o una spia in casa, è riuscito a passare inosservato», scherza sul numero del settimanale Spy in edicola domani Loredana Lecciso a proposito dell’Al Bano-gate, l’intrigo internazionale che coinvolge AlBano Carrisi, messo nella lista dei 147 indesiderati dall’Ucraina per la sua amicizia con Putin.prosegui la letturaLoredana Lecciso: "Al Bano terrorista? E' un uomo di pace" pubblicato su ...

Al Bano e Loredana Lecciso - notte di passione? La rivelazione a Pomeriggio 5 : 'Li ho visti dietro alle quinte...' : Al Bano e Loredana Lecciso, ritorno di fiamma? Dopo l'intervista a Live - Non è la D'Urso , i due ex avrebbero trascorso la notte nello stesso hotel e forse nella stessa camera. A farlo intendere, con ...

Al Bano e Loredana Lecciso - notte di passione dopo la D'Urso? La rivelazione a Pomeriggio 5 : 'Dietro alle quinte...' : Al Bano e Loredana Lecciso, ritorno di fiamma? dopo l'intervista a Live - Non è la D'Urso , i due ex avrebbero trascorso la notte nello stesso hotel e forse nella stessa camera. A farlo intendere, con ...

euro Non pensavo di amare un terrorista euro . Loredana Lecciso sull euro Al Bano-gate : In merito all'intrigo internazione che coinvolge Al Bano , ne ha discusso Loredana Lecciso in un'intervista che ha rilasciato al settimanale Spy . La showgirl risponde alle domande con ironia e ...

Giovanni Ciacci svela un segreto su Al Bano e Loredana Lecciso : Al Bano e Loredana dopo Live Non è la D’Urso: Giovanni Ciacci svela un retroscena In occasione della prima puntata di Live Non è la D’Urso, Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati insieme in televisione. Che ne dica l’Ucraina, il cantante è un uomo di pace, con un animo da riconciliatore, altro che ‘terrorista’. Poche ore dopo l’intervista nel nuovo programma di Barbara D’Urso, Loredana Lecciso è ...