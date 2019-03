L'Italia dello sport è "peggio del Gabon"? Indagine sul credito sportivo : All’ultimo stadio. Peggio del Gabon. Lo dice nientemeno che il presidente della Fifa, Gianni Infantino, uno svizzero che tiene molto alle sue origini italiane. C’è chi l’ha preso per uno sgarbo: come si permette di trattarci da paese del terzo mondo… Eppure, è la verità, per quanto amaro possa esser

I vescovi in campo a sostegno dello ius soli : "Chi nasce qui è Italiano" : "Una legge sullo ius soli è assolutamente necessaria perché è senza senso che un ragazzino che da anni vive in Italia debba fare l'eroe per avere riconosciuta la cittadinanza". Il riferimento è Rami Shehata, che ha salvato i compagni di classe, durante il sequestro del bus a San Donato Milanese. A parlare è Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento creato cardinale anche per l'impegno verso i migranti, che a Repubblica ha spiegato anche ...

Sicurezza : Viminale - modello Italiano ok : ANSA, - ROMA, 22 MAR - C'è "particolare soddisfazione", al Viminale, perché "la soluzione del dirottamento dell'autobus è stata possibile grazie all'efficacia del Numero unico d'emergenza, il 112, e ...

Sicurezza - scontro M5S-Lega. Di Maio 'Più prevenzione - modello Usa'. Salvini 'Mi tengo stretto quello Italiano' : ... 'Dice che i nostri sono i migliori al mondo? Ma certo, pensiamo anche noi che i nostri apparati di intelligence, i nostri militari e le nostre forze di polizia siano le migliori al mondo. Ma occhio ...

Xi Jinping corteggiato da tutta Europa. L'Italia si muove d'anticipo - Mattarella garante dello spirito comunitario : Pure gli olandesi si stanno muovendo per evitare che l'aeroporto di Schiphol ad Amsterdam resti tagliato fuori dalla cosiddetta 'via della Seta'. Dalla 'Belt and road iniziative', che domani Xi Jinping farà arrivare ufficialmente anche in Italia. Il Governo dell'Aja è persino entrato in attrito con la Francia, quando ha deciso di scalare fino al 14 per cento Air France-Klm per difendere la sua compagnia aerea nazionale, dopo che ...

Di Maio : 'Per la sicurezza imitiamo gli Usa'. Ma Salvini : 'Mi tengo stretto il modello Italiano' : Il vicepremier M5S: 'tecnicamente siamo impeccabili, politicamente possiamo migliorarci'. Escludendo però che sia 'un affronto' al ministro dell'Interno della Lega

Salvini - bene modello sicurezza Italiano : POMARICO, MATERA,, 22 MAR - "Quando sento parlare di modello americano, dico che io mi tengo stretto il modello di sicurezza italiano: il lavoro della nostra intelligence delle nostre forze di ...

Quagliarella ride : "Italia - mi piaci". E riparla dello stalker : Per i giovani è di esempio ma a sua volta da loro prende ulteriori stimoli, Fabio Quagliarella è fatto così. "Mi ha colpito il fatto che siano tutti forti, hanno grande personalità e questa è una cosa ...

Crescita - Fitch taglia le stime per l’Italia a +0 - 1% nel 2019. Investimenti in progresso solo dello 0 - 6% : Netto taglio delle stime di Crescita dell’economia italiana nel 2019 da parte dell’agenzia Fitch. Nell’aggornamento del ‘Global Outlook’ la stima di progresso del pil è stata ridotta +0,1%. A dicembre la previsione era del +1,1%, limata a 0,3% a metà febbraio. A motivare la sforbiciata è il deterioramento delle prospettive per export e investimenti. Inoltre, aggiunge Fitch, per il 2020 le stime sono di una ‘modesta’ ...

Easyjet si ritira - Delta vuole entrare solo col 10% - Fs non vuole andare oltre il 30. La partita AlItalia si complica : così resta sul groppone dello Stato : Tra defezioni e riduzioni delle partecipazioni previste, il peso della nuova Alitalia rischia di ricadere sempre più solo sulle spalle dello Stato. Saranno però così larghe da poterlo sopportare ancora? Le percentuali (e le relative cifre in termini di milioni) dell'impegno dei privati calano sempre di più e tutto fa pensare che la torta andrà ridistribuita tra chi resta, ossia la parte pubblica (Fs e Tesoro). ...

Easyjet si ritira dalla trattativa per AlItalia. Delta conferma l’impegno con Ferrovie dello Stato : Easyjet abbandona la partita per il salvataggio di Alitalia. «A seguito delle conversazioni con Ferrovie dello Stato Italiane e Delta Air Lines per la creazione di un consorzio che valutasse le opzioni per le future operazioni di Alitalia, Easyjet ha deciso di ritirarsi dal processo», scrive in una nota la compagnia britannica. Secondo fonti vicine...

DS3 Crossback : il tour Italiano all’insegna dello spirito d’avanguardia [GALLERY] : DS3 Crossback, al via il tour italiano per l’avanguardistica francese È partito da Milano il tour che vede protagonista DS 3 Crossback, presentata nel corso di 3 grandi eventi nazionali e 21 tappe locali. Il tour si pone l’obiettivo di far conoscere il nuovo SUV compatto di DS Automobiles, icona di stile High-Tech, attraverso delle serate che avranno la luce e la musica come ingredienti principali, portando avanti lo ...

‘Italia - come stai?’ : il bilancio della stagione dello sci alpino. Paris e Goggia fuoriclasse - male le discipline tecniche : La lunga stagione dello sci alpino si è conclusa ieri. Dominik Paris si è consacrato come autentico e puro fuoriclasse, collezionando successi a raffica e, soprattutto, il titolo iridato di SuperG, nonché la Coppa del Mondo nella medesima specialità. Anche Sofia Goggia, pur in un’annata a mezzo servizio condizionata da un grave infortunio, non ha fatto mancare il suo contributo, confermandosi una fuoriclasse indiscussa. I trionfi delle ...