Libia-Sudafrica | da non credere | inno dei Bafana Bafana interrotto da una chiamata

(Di lunedì 25 marzo 2019) La Coppa d'Africa è un evento che suscita sempre molto interesse e in questo fine settimana appena trascorso, si sono giocate le ultime sfide di qualificazione alla prossima manifestazione che si terrà in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio. Le squadre che si contenderanno il titolo saranno ben 24 e l'ultima ad essersi qualificata per l'ambita coppa è stato ilche nell'ultimo match di qualificazione ha avuto la meglio per 2-1 sulla, nella sfida disputata sul campo neutro di Sfax.Questa partita, però, non sarà ricordata come una delle più belle ma sicuramente sarà ricordata per quanto successo prima del fischio di inizio. Al momento di suonare l'nazionale deini, soprannominati, c"è stato un piccolo problema con l"impianto audio e i padroni di casa hanno dovuto trasmettere l'da un telefono cellulare. La cosa curiosa e che sta facendo il giro ...

cmdotcom : Clamoroso in #LibiaSudafrica: chiamate e messaggi interrompono l'inno VIDEO - NinoRamosTerml : Dopo questa la Libia è veramente un porto non sicuro. Libia-Sudafrica, cosa mai viste: durante l'inno arriva... una… - STADIONEWS24 : #Libia – #Sudafrica, durante l’inno… partono le notifiche / VIDEO -