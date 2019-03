L'era del populismo è solo agli inizi : Tuttavia, è importante che gli investitori considerino la possibilità che il movimento populista sia un fenomeno strutturale di lungo periodo, con profonde implicazioni sull'economia e sui mercati ...

Il Respiro della Natura (The Breath of Nature) - l’ultima fatica letteraria di Luca Bracali : Il Respiro della Natura (The Breath of Nature) è l’ultimo lavoro del pluripremiato fotografo e documentarista Luca Bracali. L’opera è divisa in due volumi cartonati (Vol. 1 Un viaggio dall’Alaska allo Zambia; Vol. 2 Romiti Vivai: La tradizione secolare del vivaio toscano nel mondo) raccolti in un cofanetto di pregio, e presentati nelle lingue italiano, inglese, francese e tedesco. Una selezione di più di 250 fotografie che permettono di ...

Casa di riposo dell'orrore - anche una salma fra gli anziani ricoverati : Persino la salma di un ospite insieme ad altri anziani in condizioni precarie di igiene. Una dell'orrore quella sequestrata a , in provincia di , dai militari del Comando Provinciale della Guardia di ...

Jennifer Lawrence e Adele hanno passato una leggendaria serata insieme e questi video lo dimostrano : BFF goal The post Jennifer Lawrence e Adele hanno passato una leggendaria serata insieme e questi video lo dimostrano appeared first on News Mtv Italia.

Neuroblastoma : conclusa la seconda fase del progetto di ricerca internazionale di drug repurposing ad opera di ENEA - aPODD ed Università di Lund : ENEA – European Neuroblastoma Association ONLUS, l’associazione di genitori italiani che aiuta la ricerca scientifica a sconfiggere il Neuroblastoma, annuncia l’imminente positiva conclusione della seconda fase del progetto di ricerca internazionale di drug repurposing avente come obiettivo il Neuroblastoma, una neoplasia pediatrica ad alta malignità che rappresenta la terza causa di morte per malattia nell’età prescolare. Attualmente ENEA ...

I diritti delle donne disabili nella sfera sessuale : Il Forum Europeo della disabilità ha stilato una linea guida per ribadire cosa devono fare gli Stati membri per le loro cittadine Denunciare uno stupro, avere una visita ginecologica, avere la possibilità di portare avanti o terminare una gravidanza, molti dei diritti che le donne hanno faticato a ottenere sono ancora un miraggio per moltissime donne disabili. Il Forum Europeo della disabilità, l’organizzazione che si prende carico dei ...

Isola dei Famosi : Luca sarà l'eliminato della semifinale di stasera secondo i sondaggi : Questa sera, alle 21:20, in prima serata su Canale 5, andrà in onda l'undicesima puntata dell'edizione 2019 dell'Isola dei Famosi, il reality show di Mediaset presentato dalla conduttrice romana Alessia Marcuzzi e dall'inviato in Honduras, Alvin. Al momento sono in nomination l'ex gieffina Marina La Rosa e l'ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, Luca Vismara. La prima è in nomination, per volere del gruppo di naufraghi, mentre il ...

WTA Miami – “Sei la regina dell’esagerazione” : stretta di mano e alta tensione fra Kerber e Andreescu! [VIDEO] : Seconda vittoria in due gare per Bianca Vanessa Andreescu contro Angelique Kerber: la tedesca, a fine match, non risparmia una frecciatina alla giovane avversaria Prima nella finale di Indian Wells, poi nei sedicesimi di Miami: due successi in due gare per Bianca Vanessa Andreescu contro Angelique Kerber. La tedesca, campionessa in carica di Wimbledon, sembra aver trovato una vera e propria bestia nera nella giovane canadese. Al termine ...

I voti della critica parlano chiaro : Sekiro Shadows Die Twice potrebbe essere la migliore nuova IP AAA di questa generazione : La nostra recensione di Sekiro: Shadows Die Twice ci ha messi di fronte a un titolo di assoluto rispetto, l'ennesima opera di From Software che a quanto pare sta ottenendo apprezzamenti sostanzialmente da tutta la critica.Dando infatti un'occhiata ai voti raccolti in questi giorni ci troviamo alle prese con quella che, almeno secondo le valutazioni di Metacritic, pare la migliore nuova IP AAA dell'attuale generazione di console. La versione Xbox ...

Dorothea Wierer ha vinto la Coppa del Mondo generale di biathlon : Il 24 marzo l’italiana Dorothea Wierer ha vinto la Coppa del Mondo generale di biathlon: è la prima atleta italiana a riuscirci, tra gli uomini e le donne. Wierer ha 28 anni e in questa stagione ha ottenuto più di

F1 - Zak Brown non esclude un addio della McLaren : “Potremmo riconsiderare seriamente la nostra posizione nel Circus” : Potrebbero esserci novità importanti nei prossimi giorni sul fronte McLaren. La storica scuderia di F1, che ha sede a Woking, sta prendendo in considerazione l’idea di abbandonare il Circus se certe condizioni del regolamento del Mondiale 2021 non saranno rispettate. Lo ha detto chiaramente il boss della squadra britannica Zak Brown che, come riportato dal “The Guardian“, ritiene molto importante l’incontro che ci sarà ...

Violentata al Parco del Valentino a Torino - dopo una serata in discoteca : arrestato 30enne della Guinea : Violentata al Parco del Valentino, nel centro di Torino, dopo una serata in discoteca con il fidanzato, da un uomo di trent'anni che l'ha aggredita e abusata. Lei, giovane torinese appena maggiorenne, è stata portata in ospedale in stato di choc. Ferita e tremante, senza scarpe e con il vestito strappato. Il suo aguzzino, originario della Guinea e irregolare in Italia, è stato arrestato dalla polizia.Un caso, quello di ieri notte ...

FINANZA & MEDIA/ Stati Generali dell'Editoria - le preoccupazioni di M5s e giornali : Gli Stati Generali dell'Editoria italiana si aprono oggi a palazzo Chigi. Sullo sfondo il rapporto non facile di M5s con i MEDIA

Chi è Vito Bardi - l'ex generale della Finanza con 4 lauree e tifoso del Napoli : Ex generale della Guardia di Finanza, Bardi ha quattro lauree , Economia e commercio, Giurisprudenza, Scienze internazionali e diplomatiche e Scienze della sicurezza economica e finanziaria, e, ...