Lega vince | Movimento perde La sintesi dei giornali sulla Basilicata

Volley - SuperLega 2019 - 26ma giornata. Trento vince l’anticipo con Monza e si assicura il secondo posto : Il primo verdetto emesso dall’ultima giornata della Regular Season arriva da Trento ed è il secondo posto finale della squadra di Lorenzetti. Una vittoria sofferta ma meritata quella dei trentini ai danni di un Monza combattivo per due set e mezzo, a caccia dei punti che sarebbero serviti ad assicurarsi definitivamente il settimo posto e a trasformare la sfida di stasera in un anticipo dei quarti dei play-off, invece Padova domani, ...

Basket - EuroLega 2019 - 27a giornata : un Mike James mostruoso non basta a Milano - il Real Madrid vince 92-89. Venerdì sfida chiave col Panathinaikos : Lotta, ma perde l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano in casa del Real Madrid: al WiZink Center, nome commerciale del Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, finisce 92-89 in favore degli uomini allenati da Pablo Laso nel 27° turno di Eurolega 2018-2019, nonostante un mostruoso Mike James da 35 punti, suo miglior bottino stagionale. La vittoria del Panathinaikos per 72-70 sul Baskonia fa sì che adesso ci siano quattro squadre con lo ...

Live Quiz - i segreti dell’app alla quale si colLegano più di centomila persone ogni giorno per vincere buoni Amazon : La mania del momento? Si chiama Live Quiz. ogni giorno più di 100mila persone con i loro smartphone si “riuniscono” virtualmente sull’app che permette di vincere un vero montepremi. Basta rispondere correttamente a dieci domande di cultura generale per portarsi a casa un vero premio consegnato in buoni Amazon. Tre risposte possibili e dieci secondi disponibili per ogni domanda; si va da manche semplici con in palio 200 euro a quelle ...

Calcio : la Nazionale vestirà Armani. Roberto Mancini “ELeganti e spero vincenti” : Venticinque anni dopo Giorgio Armani torna a vestire la Nazionale di Calcio. L’ultima volta risale al 1994, anno del Mondiale americano, che si chiuse per l’Italia con la finale persa ai rigori contro il Brasile. Ieri è stata ufficializzata questa nuova partnership, che durerà per i prossimi quattro anni per un valore di 5 milioni di euro. Armani non vestirà solamente la Nazionale di Roberto Mancini, ma anche quella Under 21 e ...

Basket - Serie A – Giorgio Armani elogia l’Olimpia Milano : “che soddisfazione! Vincere l’EuroLega? Ammetto che…” : Giorgio Armani, presidente dell’Olimpia Milano, esalta i progressi della sua squadra e ammette di sognare l’Eurolega l’Olimpia Milano sta vivendo una grande annata. Dopo aver vinto la Supercoppa Italiana ad inizio stagione, la formazione meneghina sta dominando il campionato di Serie A, del quale è campione in carica e nel quale attualmente occupa la prima posizione a +4 su Venezia. Situazione positiva anche in Eurolega, nella ...

Messi - tocco eLegante nel prepartita. Poi fa vincere il Barcellona : La semplicità e la naturalezza con cui Leo Messi ha controllato al volo di tacco la palla era forse un segnale di quello che stava per accadere. Nel prepartita del match di Liga spagnola tra Betis ...

Lecce - Saverio Congedo FdI vince le primarie del centrodestra. Flop della Lega 485 voti : Lecce - Con 3215 preferenze è Saverio Congedo , consigliere regionale e coordinatore di Fratelli di Italia Puglia, a vincere le primarie a Lecce per scegliere il candidato unico della coalizione di ...

Volley - SuperLega 2019 - 25ma giornata : Perugia vince la regular season - Trento sbanca Modena e difende il secondo posto : La Sir Safety batte in rimonta la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora e vince con una giornata di anticipo la regular season di Superlega. Bastano i tre punti di vantaggio alla squadra umbra per avere la certezza del primo posto perché, anche in caso di sconfitta all’ultima giornata 0-3 e contemporanea vittoria 3-0 di Trento la Sir Safety avrebbe un migliore quoziente set a parità di punti e vittorie ottenute in stagione. Decisiva, ...

LIVE Volley - SuperLega 2019 in DIRETTA : risultati 17 marzo in tempo reale. Modena-Trentino 1-0 - vince la Lube : Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE testuale di OA Sport, che ci porterà dentro la 25esima giornata della Superlega di pallavolo maschile, con sei sfide molto interessanti, in cui spiccherà il big match tra Modena e Trentino, in programma alle ore 18, per quello che sarà un confronto molto importante per i gialloblu, impegnati a difendere il quarto posto dall’assalto di Milano, impegnato in casa di Vibo ...

Volley - SuperLega 2019 : 25^ giornata - Modena-Trento il big match. Perugia può vincere la regular season : Nel weekend si disputerà la 25^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Il penultimo turno della regular season si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante anche perché potrebbe risultare determinante per definire la classifica generale e il tabellone dei playoff. Riflettori puntati in particolar modo sul big match tra Modena e Trento: i Canarini cercano il colpaccio dopo due mesi ...

'Estradate Casimirri' - la Lega vince la battaglia all'Eurocamera : STRASBURGO - Il Parlamento europeo ha approvato l'emendamento della Lega sul Nicaragua per l'estradizione dell'ex brigatista Alessio Casimirri. L'emendamento è passato con 219 sì, 108 contrari e 33 ...

Vincenzo Cerasuolo nominato segretario della Lega a Zapponeta : 'Qui siamo prima forza politica' : La Lega di Zapponeta, con 4 consiglieri comunali, ex amministratori e tanti militanti, diventa così prima forza politica e trainante del governo cittadino. 'Mi preme ringraziare il segretario ...

Volley : SuperLega - Trento vince e resta seconda - Latina fa suo il derby con Sora : I TABELLINI- CALZEDONIA VERONA - TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 3-0, 25-21, 25-16, 25-15, CALZEDONIA VERONA: Spirito 3, Manavinezhad 7, Solé 6, Boyer 19, Kaziyski 10, Alletti 11, Giuliani, L,, ...