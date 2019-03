Leclerc | In Bahrain spero di fare bene

F1 – Il Gp del Bahrain stimola Leclerc - il ferrarista punta in alto : “voglio un buon risultato” : Charles Leclerc e le sue sensazioni in vista del secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno in Bahrain: le parole del pilota della Ferrari Charles Leclerc, dopo il suo esordio in Ferrari, pensa già al secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. A seguito del quinto piazzamento in Australia, il monegasco punta a fare meglio nel Gp del Bahrain in programma domenica 31 marzo. “E’ una pista piuttosto tecnica, – ha ...