Lazio | Leiva ha già firmato il rinnovo? Tutti i dettagli

Lazio - da Leiva a Lulic : è un dolce stil rin-novo : Lui è un muro, ma bisogna abbattere quello sul suo rinnovo. E' il momento di decidere il futuro di Leiva, a 32 anni ancora il quinto miglior interditore nei primi cinque campionati d'Europa. Il ...

On Air : Roma - casting allenatore. Lazio-Leiva - prove di rinnovo : Roma - La caccia al nuovo tecnico a Trigoria è già iniziata. La Roma pensa al futuro e a chi dovrà sostituire Claudio Ranieri arrivato al posto dell'esonerato Di Francesco che ha firmato fino al 30 ...

Lazio Milan probabili formazioni Coppa Italia - Lucas Leiva in difesa : Lazio Milan probabili formazioni – Tutto pronto, o quasi, per il match dell’Olimpico Lazio-Milan, valido come semifinale di andata della Coppa Italia 2018-2019. Biancocelesti chiamati a ripartire dopo l’eliminazione dall’Europa Leagua ma con dal canto loro una tradizione molto favorevole nella seconda competizione nazionale. Rossoneri chiamati a a confermare quanto di positivo è emerso dalla ripresa […] L'articolo Lazio ...

Leiva si sposta al centro : la difesa della Lazio rinforzata dal brasiliano : Il tempo passa, Leiva va indietro. Inzaghi come Klopp, nell'emergenza gli cuce un vecchio ruolo. Il brasiliano giocherà centrale contro il Milan domani sera nella semifinale di Coppa Italia, sarà l'...

Lazio - Inzaghi pensa alla probabile formazione anti-Milan : Lucas Leiva scala in difesa : Non sarà la miglior Lazio possibile quella che affronterà il Milan nella semifinale d'andata di Coppa Italia in programma martedì 26 febbraio allo Stadio Olimpico alle ore 21. Una gara che peraltro potrebbe rappresentare in qualche modo la rivincita della sfida dello scorso anno proprio in semifinale, quando i rossoneri sconfissero la squadra di Inzaghi ai calci di rigore. I capitolini vengono dall'amara eliminazione arrivata in Europa League ...

Genoa-Lazio - Simone Inzaghi : 'In dieci out per infortunio. Leiva convocato' : Torna in campo la Lazio. Lo fa dopo la sconfitta subita all'Olimpico contro il Siviglia, che ne ha complicato e non poco la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League: "Anche se andremo in ...

Leiva - un destino chiamato Lazio : Ha quella forza tranquilla in grado di ribaltare il mondo. Entra in punta di piedi e non esce più dal cuore. A Liverpool le due cuoche del club, nel giorno del suo addio, non smettevano di piangere. ...

Lazio-Juventus - il labiale di Leiva : 'Con voi è sempre così' : ROMA - Non è bastata una prestazione superlativa sua e dei compagni per permettere alla Lazio di battere la Juventus all' Olimpico dopo 70' di dominio assoluto. Nel finale i campioni d'Italia hanno ...

Lazio-Juventus - Leiva attacca Chiellini dopo il rigore : “contro di voi è sempre così” [VIDEO] : Lazio-Juventus, Lucas Leiva ha avuto un acceso faccia a faccia con Chiellini durante la gara di ieri sera dell’Olimpico Lazio-Juventus, discussioni accese a causa del calcio di rigore che ha deciso l’incontro, trasformato da Cristiano Ronaldo a pochi minuti dal termine della gara terminata 2-1 per i bianconeri. Uno dei più critici nei confronti della decisione dell’arbitro dell’incontro è stato senz’altro ...

Lazio-Juventus furia Leiva - il labiale dopo il rigore assegnato alla Juve : 'È sempre così' : Nella giornata di ieri è andato in scena il posticipo della 21esima giornata di Serie A che vedeva di fronte Lazio e Juventus. I romani hanno dominato la Juventus durante la partita, ma la squadra di Max Allegri è uscita con una importantissima vittoria in rimonta contro la squadra di Simone Inzaghi. Come dichiarato da Max Allegri ai microfoni di Sky Sport i cambi effettuati dallo stesso tecnico sono stati decisivi, infatti Bernardeschi e ...