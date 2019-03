L' attesa è finita per i nostalgici del Baretto | il 27 marzo riapre la storica sede

Gomorra 4 - la grande attesa è finita : ecco la nuova stagione : La grande attesa per Gomorra 4 è finita. La lotta per il potere è destinata a riaccendersi, dopo la clamorosa morte di Ciro avvenuta nel finale della terza stagione: l'uscita di scena di uno dei ...

Nek - l'attesa è quasi finita : nuovo album il 10 maggio - poi il tour : l'attesa per il nuovo album di inediti di NEK Filippo Neviani è quasi finita: il suo nuovo progetto discografico uscirà in tutti i negozi il prossimo 10 maggio a distanza di tre anni dal precedente '...

Recensione Kingdom Hearts 3 - la fine di un’attesa infinita : Alla fine è successo, Kingdom Hearts 3 ha visto la luce degli scaffali. Sono trascorsi ormai quattordici anni da quando l'ultimo capitolo della saga (almeno per quanto concerne la numerazione ufficiale, ndr) si è palesato al cospetto dei giocatori, e la voglia dei fan di procedere nell'esplorazione della storia era ovviamente tanta. Tra tanti rumor, indiscrezioni e potenziale deriva vaporware della produzione (Half Life 3 insegna, ndr) il ...

Peugeot - attesa quasi finita per nuova 208 anche elettrica : googletag.cmd.push, function, , { googletag.display, 'div-gpt-ad-1536149477798-0',; },; Nello stand di Ginevra ci sar anche il concept 508 Peugeot Sport Enginereed che prefigura una linea di modelli ...

attesa finita per Huawei P10 Lite : segnalato l’aggiornamento B381 oggi 1 marzo : Stanno arrivando oggi 1 marzo le prime segnalazioni qui in Italia da parte degli utenti in possesso di un Huawei P10 Lite che stanno ricevendo con un discreto ritardo l'aggiornamento di febbraio. Dopo avervi parlato degli effetti della patch precedente poco più di una settimana fa sulle nostre pagine, in riferimento al pacchetto software B379, stamane tocca dunque guardare oltre. Nel giro di pochi giorni, infatti, tutti coloro che dispongono di ...

Space Jam 2 - l’attesa è finalmente finita : scelta la data di uscita dell’atteso film con LeBron James : Secondo le indiscrezioni che filtrano, il film dovrebbe uscire nel 2021 e avrà come protagonista LeBron James insieme a Lola e Bugs Bunny Nel 1996 l’uscita del primo Space Jam, a distanza di tanti anni ecco che il sequel ha una sua data di uscita. A prendere il posto di Michael Jordan, grande protagonista del primo film, sarà niente meno che LeBron James, chiamato a portare anche lui al successo il gruppo di Looney Tunes capitanato ...

Suburra 2 la serie : l'attesa è finita - da domani su Netflix la seconda stagione : l'attesa per Suburra 2 la serie è finita. Inizia infatti domani, 22 febbraio, la seconda stagione targata Netflix che ha avuto un grande successo in tutta Italia. Il cast sarà più o meno lo stesso. Torneranno Aureliano, Spadino e Lele ma ci saranno anche dei personaggi nuovi pronti a mettere scompiglio nella lotta alla conquista di Roma e del litorale. La serie, girata per lo più a Roma e dintorni e ispirata al romanzo omonimo di Giancarlo de ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2019 : scocca l’ora di Vanessa Ferrari - l’attesa è finita! La Leonessa pronta a ruggire in qualifica : Finalmente ci siamo, la lunga attesa è finita e Vanessa Ferrari è pronta per tornare in pedana. Aspettavamo questo momento da domenica 8 ottobre 2017 quando la nostra capitana si ruppe il tendine d’Achille durante la finale al corpo libero dei Mondiali di Montreal, sono passati esattamente 500 giorni da quel momento drammatico: molti pensavano che la carriera della più grande ginnasta vista alle nostre latitudini fosse finita con ...

Sci – L’attesa è finita - il grande fondo torna dopo 12 anni : sabato e domenica la Coppa del Mondo fa tappa a Cogne : dopo 12 anni d’assenza, la Coppa del Mondo di fondo arriva a Cogne per l’ultima tappa dei Campionati Mondiali di Seefeld Dalla Finlandia alla Valle d’Aosta. dopo Lahti, la Coppa del Mondo di fondo arriva a Cogne per l’ultima tappa prima dei Campionati Mondiali di Seefeld. Sono dodici anni che il circuito degli sci stretti non si fermava nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso. C’è grande fermento per vedere all’opera i ...