Lando Buzzanca | Sono stato un uomo di ma Ho tradito mia moglie | ma quando è

Lando Buzzanca si sposa a 83 anni. "Io e Francesca siamo due bambini" : È stato il settimanale "Diva e Donna" a lanciare la notizia. Lando Buzzanca, storico attore della commedia italiana, si sposerà molto presto con la fidanzata Francesca della Valle che di professione è giornalista.Lui ha 83 anni, lei è di 40 anni più giovane ma, a quanto sembra per la coppia del momento, l"età è solo un numero. Come viene rivelato nell"intervista che è stata rilasciata al settimanale in rosa: "Abbiamo intenzione di sposarci in ...

Da Giancarlo Magalli a Lando Buzzanca : la rivincita degli amori «agé» : Coppie agé: se l'età è solo un numeroCoppie agé: se l'età è solo un numeroCoppie agé: se l'età è solo un numeroCoppie agé: se l'età è solo un numeroCoppie agé: se l'età è solo un numeroCoppie agé: se l'età è solo un numeroCoppie agé: se l'età è solo un numeroCoppie agé: se l'età è solo un numeroCoppie agé: se l'età è solo un numeroCoppie agé: se l'età è solo un numeroCoppie agé: se l'età è solo un numeroCoppie agé: se l'età è solo un ...

Lando Buzzanca - a 83 anni - si sposa con Francesca di 40 anni più giovane : “Ancora però non dormiamo insieme” : “Ancora non abbiamo deciso la data ma ci sposeremo in primavera“. Ad annunciarlo è Lando Buzzanca, il celebre attore simbolo della commedia all’italiana, che convolerà a nozze con l’attrice e giornalista Francesca Della Valle. 83 anni lui, 43 lei, la differenza d’età non li preoccupa: “Non li sentiamo – ha spiegato la Della Valle al settimanale Diva e Donna – siamo due bambini, c’è una grande ...

Lando Buzzanca in primavera sposerò Francesca Della Valle : L’attore Lando Buzzanca in primavera sposerà la fidanzata, l’attrice e giornalista Francesca Della Valle: “Non abbiamo ancora deciso la data ma di sicurò sarà fra Roma e Puglia”. “In primavera ci sposeremo. Ancora non abbiamo deciso la data”.Tra i due corrono 40 anni di differenza, dati gli 83 anni di Lando e i 43 di Francesca: “Ma non li sentiamo – ha spiegato la Della Valle a “Diva e donna” – siamo due bambini, c’è una grande complicità ...

Lando Buzzanca a nozze con la compagna (quarant'anni più giovane) | FOTO : L'attore siciliano, celebre tombeur des femmes degli anni Settanta, sposa la giornalista Francesca Della Valle a cui è...