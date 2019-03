Lady Skriniar al veleno | ' Odio la Juve'

Blastingnews

(Di lunedì 25 marzo 2019) Che trantus e Inter non scorra buon sangue è ormai cosa risaputa. Nemmeno l'enorme divario in classifica di questi ultimi otto anni tra i bianconeri e i nerazzurri è riuscito a placare le polemiche. A rincarare la dose, però, ci ha pensato Barbora Hroncekova, fidanzata del difensore centrale, che su Instagram si è sfogata contro la squadra allenata da Massimiliano Allegri.La vicenda Solo qualche giorno fa il procuratore di Milan, perno della difesa dell'Inter, aveva fatto tremare la tifoseria nerazzurra, aprendo un piccolo spiraglio a un eventuale addio del suo assistito a fine stagione. Nonostante un palmares non particolarmente esaltante, il calciatore sembra far gola a squadre del calibro di Barcellona e Real Madrid, che avrebbero da tempo messo gli occhi su di lui. Barbora Hroncekova, fidanzata del difensore slovacco, ha però immediatamente spento ...

Sport_Mediaset : #Inter, Lady #Skriniar cuore nerazzurro: 'Odio la #Juve'. - GoalItalia : #Skriniar alla #Juventus? La bella Barbora la pensa diversamente... ?? #Inter - FcInterNewsit : Lady Skriniar tranquillizza i tifosi interisti e annuncia battagliera: 'Odio la Juve' -