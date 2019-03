La7 | Mentana a Giletti | Ho letto che abbiamo litigato | ma ti sei dimenticato di

blogo

(Di lunedì 25 marzo 2019)Enrico, eccezionalmente alla guida dell'edizione del TgLa7 di domenica, si collega con Massimoper le anticipazioni della sua puntata di Non è l'Arena e gioca con le voci di tensioni in casa La7 per la Maratonasulle Elezioni regionali in Basilicata. Proprio il nostro Hit qualche giorno fa raccontava di qualche 'attrito' per l'organizzazione del palinsesto domenicale in vista della diretta sullo spoglio dei risultati delle Regionali esembra collegarsi proprio a questo 'rumor'.La7,: "Hoche, ma ti seidi dirmelo..." (VIDEO) pubblicato su TVBlog.it 24 marzo 2019 23:55.

