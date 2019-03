huffingtonpost

(Di lunedì 25 marzo 2019) Cesareha chiesto lui (tramite il suo difensore) di essere interrogato. Sentito dal Pm Alberto Nobili, titolare del pool antiterrorismo di Milano, ha ammesso tutti gli addebiti: quattro omicidi, tre "gambizzazioni" e moltissime rapine. Il tutto come militante dei PAC (Proletari Armati per il Comunismo). Finalmente la verità. Dopo anni e anni trascorsi ad ingannare quanti (in Italia, in Francia e in Brasile) erano ben disposti a sorbirsi la favola di uninnocente, anzi perseguitato per le sue idee politiche. E quindi la favola di un'Italia che ha combattuto il terrorismo a colpi di teoremi, di accuseprove, di imputati condannati in violazione dei principi dello stato di diritto. Un'Italia (si è sostenuto accettando come verità rivelate le grossolane menzogne di un terrorista evaso dal carcere e resosi così latitante) che pur di ...

HuffPostItalia : La spudoratezza senza limiti delle favole di Battisti -