La scuola del futuro è digitale

Proust e il punto e virgola : i nuovi corsi della scuola Belleville : Mercoledì 3 aprile 2019, dalle 18.00 alle 19.30, ci sarà l’Open Day e si parlerà di due seminari tenuti da Francesca Serafini e Antonio Pascale

A Roma 3mila studenti a scuola d’igiene : lavarsi bene le mani abbatte del 40% il rischio di infezioni : Un corretto lavaggio delle mani? Secondo i dati del Ministero della Salute riduce del 40% la probabilità di contrarre un’infezione. Ed è per questo che una corretta educazione all’igiene personale è fondamentale da subito. Lo sanno bene i 3.000 studenti di oltre 100 classi di terza, quarta e quinta elementare delle scuole di Roma coinvolti nel progetto «Euphidra for Kids». L’iniziativa, ispirata dal marchio Euphidra AmidoMio, è promossa da Zeta ...

A scuola di… Skoda : ecco il sesto veicolo realizzato dagli studenti del marchio ceco : Con il supporto di esperti Skoda, gli studenti stanno trasformando il SUV Kodiaq in un pick-up dinamico a due porte Il sesto ŠKODA Student Concept Car sarà una spettacolare versione pick-up della Skoda Kodiaq. Questo è l’obiettivo dei 35 studenti, tra cui sei giovani donne, di età compresa tra 17 e 20 anni, che nel 2019 useranno per la prima volta Skoda Kodiaq come punto di partenza per la loro ‘Student Car’. Con il ...

Arriva a scuola l’ora della passeggiata - per favorire il benessere psicologico : Camminare fa bene al corpo e alla mente, al punto che alcune scuole italiane hanno aggiunto una passeggiata di 1 km tra le lezioni giornaliere. In alcune scuole d’Italia si va a lezione di passeggiate. Non che si debba spiegare ai più piccole come farlo, ma di certo è importante dar loro la spinta necessaria per uscire all’aria aperta e mettersi in movimento. Tra le ore trascorse in aula e quelle a casa, il rischio di impigrirsi è alto. Se ...

Che succede se si arriva a scuola tardi per colpa della metro chiusa : Sono stati un sabato e una domenica di odissea per gli utenti delle linee metropolitane di Roma: la chiusura di tre stazioni della linea A - a quella di Repubblica chiusa da tempo si sono aggiunte Barberini e Spagna - ha inciso anche sul resto del sistema del trasporto pubblico, ovvero i collegamenti con altre linee metropolitane e con quelle di superficie. Disagi che si sono innestati peraltro in una domenica cosiddetta ...

scuola : urge intevento per immissioni in ruolo e trasferimenti insegnanti al pari dell’attenzione che si sta dedicando al reddito di cittadinanza : Con riferimento al precedente post che riporta il comunicato USB va evidenziato che la data del 25 maggio è quella stabilita per la Scuola quale termine utile per la introduzione delle domande nel sistema informatico del MIUR. Invece la scadenza prevista dall’INPS per esaminare le domande dei quota 100 è il 31 maggio. Sono 17mila lavoratori (tra docenti e ATA) che con il pensionamento liberano un numero uguale di posti di lavoro. Se non ...

scuola. Studenti del Ripetta - giornalisti all'Artrooms Fair - : Studenti che studiano al liceo artistico e che hanno deciso di passare il loro fine settimana in modo diverso, incontrando gli artisti che da 35 paesi del mondo hanno esposto i loro lavori nelle camere del The Church Village

Gli allievi della scuola di teatro TAM di Marescotti in scena al Rasi per il saggio di fine anno : ... anche se è un percorso che costa fatica sia per chi insegna sia per chi intende svolgere seriamente questo mestiere, e favorire il loro inserimento nel mondo del cinema, del teatro e della ...

BRESCIA - La scuola delle Donne in Cerchio : Letteratura - scienza - arte - economia e spiritualità : "Letteratura, scienza, arte, economia, spiritualità delle Donne " spiega Devana - sono totalmente ignorate per far sì che fin dalla Scuola venga impiantato il modello di vita patriarcale". Finora La ...

L'attentatore dello scuolabus ha parlato di Salvini e Di Maio durante l'interrogatorio : È il "convincimento ideologico, addirittura, citando criticamente la politica nazionale e, più in generale, quella occidentale" l'elemento che prova le finalità terroristiche con cui Ousseynou Sy ha dirottato uno scuolabus con a bordo 51 bambini mercoledì 20 marzo a San Donato. Lo scrive il gip di Milano, Tommaso Perna, nell'ordinanza di convalida dell'arresto nei confronti dell'autista di origini senegalesi, che quindi rimarrà a San Vittore. ...

Attentato allo scuolabus - convalidato l'arresto dell'autista : «Strage con finalità terroristica» : Ousseynou Sy resta in carcere. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari Tommaso Perna, che il 22 marzo ha interrogato il conducente del bus che il 20 marzo ha dirottato uno scuolabus con a ...

Delegazione del Cosenza calcio all'Istituto comprensivo 'Zumbini'. Festa grande per i ragazzi della scuola : 'Siamo qui a coniugare sport e bellezza- ha detto l'assessore Vizza- in una città che ha fatto della sostenibilità e della fruibilità degli impianti un suo modus vivendi. Il Cosenza calcio - ha ...

Bussetti non partecipi al Congresso delle famiglie - lasciamo la scuola fuori dalle battaglie ideologiche divisive : Congresso mondiale delle famiglie: dietro questo titolo si nascondono - come chiaro a tutti - sigle e personaggi che esprimono un punto di vista sulla società, sulla famiglia, sulle donne, sui diritti e sull'amore minoritario, antistorico, pericoloso.Legittimo difendere le proprie convinzioni, ci mancherebbe. Sono però convinta che in questa fase serva lavorare su valori e posizioni che uniscono e non stressare invece punti di ...

scuolabus incendiato : nelle prossime ore la conferma dell'arresto di Sy : È attesa per oggi la convalida dell'arresto di Ousseynou Sy, l'autista che ha dirottato un bus con una scolaresca e poi gli ha dato fuoco mercoledì a San Donato Milanese. Il gip Tommaso Perna, dopo averlo ascoltato venerdì pomeriggio al carcere di San Vittore, deve depositare l'atto entro 48 ore dall'interrogatorio. L'uomo è accusato di strage, sequestro di persona, incendio, e resistenza con l'aggravante terroristica. “Segni di squilibrio” ...