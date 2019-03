La rivelazione di Mel B | «Ho fatto l’amore con Geri Halliwell»

Spice Girls - “Io e Geri Halliwell abbiamo fatto sesso” : la rivelazione “bomba” di Mel B : L’ex Spice Girls Mel B ha fatto una rivelazione che potrebbe mettere a rischio il tour della reunion del gruppo cult degli anni ’90. La cantante Melania Brown è stata infatti ospite del talk show britannico Piers Morgan’s Life Stories: con lei, seduta tra il pubblico in studio, c’era anche un’altra Spice , Mel C, e parlando del tempo trascorso nella band – dal 1994 al 2000 – ha detto di aver avuto un ...

La rivelazione choc delle gemelle : "Lady D. ha mandato un messaggio a Meghan" : La vita di Lady Diana è sempre stata avvolta dal mistero. La principessa triste è come una figura "mitologica". E ora, nell'ultima puntata di Pomeriggio Cinque, Barbara D'Urso ha affrontato un questione davvero delicata di cui hanno parlato tutti i tabloid britannici e americani. In studio, infatti, c'erano le due gemelle sensitive, Terry e Linda Jaminson. Per chi non lo ricordasse, sono le gemelle sensitive che hanno "predetto" l'intenzione di ...