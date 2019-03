"La Lega sta correndo - ora M5s metta la quinta". Intervista al sottosegretario Mattia Fantinati : La Lega sta correndo, adesso è il Movimento 5 Stelle a dover ingranare la quinta se vuole fermare il calo di consensi. Il sottosegretario alla Pubblica amministrazione Mattia Fantinati analizza il risultato elettorale in Basilicata. Non parla di sconfitta, ribadisce che M5s è comunque primo partito, tuttavia ammette che i risultati delle Regionali sono al di sotto delle aspettative rispetto all'exploit delle ...

Sondaggi elettorali : Pd stabilmente davanti al M5s - la Lega sfiora il 35% : Gli ultimi Sondaggi elettorali confermano il trend delle scorse settimane, con la Lega sempre più in testa: ora il partito di Matteo Salvini sfiora il 35%. Decisamente staccati tutti gli altri, con il Partito Democratico che si attesta ormai stabilmente davanti al Movimento 5 Stelle, ancora in evidente difficoltà.Continua a leggere

Governo - Salvini : “Equilibri tra Lega e M5s restano invariati - si sta meglio in due. Basilicata? Sconfitta Pd” : “Il risultato delle elezioni in Basilicata è motivo di orgoglio per la Lega ma gli equilibri di Governo rimangono invariati. In due si sta meglio, si litiga ma è sempre meglio avere quattro occhi piuttosto che due”. Così il vicepremier Matteo Salvini durante la conferenza stampa in via Bellerio. L'articolo Governo, Salvini: “Equilibri tra Lega e M5s restano invariati, si sta meglio in due. Basilicata? Sconfitta Pd” ...

Basilicata : Finco (Lega) 'e ora smettano di definirci un partito estremista e populista' : Venezia, 25 mar. (AdnKronos) - “Dopo l’Abruzzo e la Sardegna, la Lega conquista anche la Basilicata che così esce finalmente da 30 anni di potere Pd. Su tre elezioni amministrative tenutesi nell’ultimo anno, la coalizione di centrodestra ha ottenuto tre vittorie nette, che si aggiungono agli altri q

Volley - i migliori italiani della 26ma giornata di SuperLega. Sbertoli e Vettori i migliori con vista sull’azzurro : Nel weekend si è disputata la 26^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel fine settimana. RICCARDO Sbertoli: Guida con maestria la Revivre Axopower all’impresa di giornata, la vittoria al tie break contro la capolista Perugia. Una prestazione di spessore del giovane alzatore milanese che punta alla chiamata in azzurro per l’estate ...

Gravina : “Vialli capo deLegazione? Sta riflettendo” : “Vialli sta ancora coltivando una disponibilità che non è venuta meno e si rafforza giorno dopo giorno”. Sono le importanti dichiarazioni di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio1, che ha commentato così il possibile ingresso dell’ex attaccante azzurro come capo delegazione della Nazionale. “Sta riflettendo nel cercare i giusti equilibri fra la sua ...

Basilicata - dopo la vittoria la Lega alza la posta per sbancare a maggio - torna lo spettro della crisi : Conte una mano all'alleato più in difficoltà aveva provato a darla nei giorni scorsi, ma ieri deve essersi anche lui arreso all'evidenza, quando ha ribadito che la sua esperienza politica finisce con ...

UX - eLeganza ibrida. Al volante del Suv compatto di Lexus : prestazioni brillanti e design originale : La nuova UX si articola su cinque versioni: Executive, Business, Premium, F Sport e Luxury, quasi tutte disponibili sia con trazione anteriore che trazione integrale AWD. Il listino parte da 37.900 ...

Costa Azzurra : tre eventi Legati a musica - arte e cinema tra cui il festival di Cannes : Situata tra le Alpi francesi e il Mar Mediterraneo, diretta prosecuzione della Riviera Ligure, la Costa Azzurra è una meta che ogni anno richiama moltissimi turisti da tutto il mondo, attratti dalle sue località balneari e dal clima mite, dalla sua ricchezza artistica e naturalistica, dalle sue specialità gastronomiche e dall'atmosfera rilassata che si respira passeggiando tra i vicoli delle città. La regione francese ospita ogni anno una ...

Olimpia Milano-Fenerbahce Istanbul - EuroLega basket 2019 : programma - orari e tv : Dentro o fuori. L’Olimpia Milano si gioca tutto il suo futuro europeo nel match della 29a giornata di Eurolega contro il Fernarbahce. La squadra di Simone Pianigiani è obbligata a vincere per mantenere l’ottava posizione, l’ultima utile per accedere ai playoff. Questa è la prima delle due finali di Milano, visto che la settimana successiva dovrà vincere per forza anche ad Istanbul contro l’Efes. Giovedì sera al Forum ...

Voto in Basilicata - centrodestra verso la vittoria. Salvini fa festa : “Dopo 20 anni governo Lega” : La Basilicata ha votato per eleggere il nuovo presidente della Regione. I seggi sono si sono chiusi alle 23 ma secondo le prime proiezioni, diffuse da Rai2, (campione 7%) il candidato in testa nella corsa alla presidenza della Regione Basilicata è Vito Bardi, in lizza per il centrodestra con il 41,4% seguito da Trerotola (centrosinistra) 33,9%...

