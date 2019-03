La Juventus trema | Cristiano Ronaldo si fa male in nazionale

ilgiornale

(Di lunedì 25 marzo 2019) Brutte, pessime notizie per lasi è infortunato nel corso della sfida tra Portogallo e Serbia. Il fuoriclasse di Funchal è stato costretto ad uscire al 30' del primo tempo per via di un problema muscolare agli adduttori della coscia destra. L'ex Real Madrid ha lasciato il campo dolorante con lo staff medico bianconero che è già stato avvertito delle condizioni fisiche del 34enne che rientrerà dunque a Torino da Lisbona per essere valutato dai medici della. Massimiliano Allegridato che lail 10 aprile giocherà l'andata dei quarti di finale di Champions League in casa dell'Ajax e c'è il forte rischio chenon ci possa essere a meno che si sia fermato in tempo.Il portoghese si è fattoda solo in una situazione di gioco e con il pallone tra i piedi: la sua smorfia di dolore e il suo accasciarsi a terra, facendo segno ...

