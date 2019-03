La “Giovane Italia” incolla milioni di telespettatori su Rai1

calcioweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2019) Enorme risultato, in termini di ascolti, persabato sera: la giovane Nazionale di Roberto Mancini ha tenuto a lungoti, moltidi tifosi, sul primo canale nazionale. Gli estremi spaziano dai 7.625.000(share 32.8%) durante il primo tempo, ai ben 2.984.000(share 15.86%) che sono rimasti davanti alla TV durante il post-partita, oltre il fischio finale del match casalingo contro la Finlandia. Infatti quasi un terzo degli spettatori della diretta sono rimasti sintonizzati suanche durante il post-partita, per le immagini e i commmenti dei protagonisti: sul campo e in studio, con la giornalista Paola Ferrari e l’azzurro, campione del mondo, Paolo Rossi. Un lieve calo durante la diretta, riguarda solo la seconda metà della gara: il 2° tempo conteggia infatti 7.131.000(31.4%), ma porta comunque la media a un ...

