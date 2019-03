La ‘gattamorta’ colpisce ancora e bacia Luca all’Isola Lo sta manipolando?

davidemaggio

(Di lunedì 25 marzo 2019) Marina La RosaVismaraL’Isola dei Famosi 2019 ha visto nascere l’amicizia tra Marina La Rosa eVismara. I due concorrenti, attualmente al televoto, sono apparsi complici fin dai primi giorni di permanenza in Honduras e, con la loro sagacia ed ironia, hanno saputo commentare (si sono definiti analisti) nei dettaglio le vicende della quattordicesima edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi.Consapevoli del fatto che, molto probabilmente, uno di loro due non arriverà in finale (c’èl’incognita dell’Isola che non c’è),e Marina si sono “congedati”, a loro modo, prima del verdetto della nomination. La Rosa, dopo aver detto giocosamente a“mi sa che mi sono innamorata di te“, ha sostenuto in confessionale di essere “sempre stata capita” da Vismara (qui le info sul suo primo ...

davidemaggio : La 'gattamorta' colpisce ancora e bacia Luca all'Isola. 'Mi sono innamorata di te', dice. Lo sta manipolando? -