La Francia firma accordi miliardari con la Cina

ilsole24ore

(Di lunedì 25 marzo 2019) Piccoli e grandibilaterali. Alcuni molto importanti, come la maxicommessa per 300 aerei del consorzio europeo Airbus, del valore di 30 miliardi. Nessun cedimento strategico, però, perché la ...

vitoperrino : RT @rosanerofan: @GuidoCrosetto comunque Airbus costruisce gli aerei per le compagnie aeree cinesi in Cina e non nelle fabbriche europee. P… - Pierodsinter : Quindi l'Italia firma accordi con la #Cina e mezza Italia a frantumare le palle su quanto sia sbagliato e su come c… - NicolIT8 : RT @rosanerofan: @GuidoCrosetto comunque Airbus costruisce gli aerei per le compagnie aeree cinesi in Cina e non nelle fabbriche europee. P… -