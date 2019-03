La Francia cerca conferme con l’Islanda | appuntamento su Italia 1

calcioefinanza

(Di lunedì 25 marzo 2019) Il calendario delle qualificazioni a Euro 2020 prosegue a ritmo incessante e propone nell’arco di pochi giorni diverse gare che vedono in campo anche le Nazionali più accreditate per la vittoria del torneo. Tra queste c’è certamente la, campione del mondo in carica e decisa a fare il bis nella manifestazione continentale. L’avversario che …L'articolo Lacon l’Islanda:su

VladimiroRenzul : RT @Marathonbet_IT: Come affrontare al meglio il #lunedi??? Divertendosi con le sfide di #qualificazione ad #Euro2020: il ritorno in campo d… - AngCav70 : RT @Marathonbet_IT: Come affrontare al meglio il #lunedi??? Divertendosi con le sfide di #qualificazione ad #Euro2020: il ritorno in campo d… - callimaco74 : RT @Marathonbet_IT: Come affrontare al meglio il #lunedi??? Divertendosi con le sfide di #qualificazione ad #Euro2020: il ritorno in campo d… -