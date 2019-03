ilnapolista

(Di lunedì 25 marzo 2019) Il numero due dellaL’Italia si conferma un mondo a parte. Il mondo dei ninnoli e dei sogni. L’universo in cui si fa fatica a essere informati e chiedetevi come mai. Domani ad Amsterdam – come riportato dal Napolista – si terrà la 22esima assemblea generale dell’Eca l’associazione che riunisce i grandi club – in realtà ormai quasi tutti – e che (presieduta da Andrea) ha come obiettivo la creazione della Superlega e la riduzione dei campionati nazionali a campionati di Serie B che – nei loro intenti – andranno giocati durante la settimana. Il week-end dovrà essere dedicatoChampions dei giganti d’Europa.Mentre in Italia leggiamo di Kean, di stadi pieni (i biglietti erano gratis) per ilfemminile, nell’Europa che ha rispetto per i lettori e non li considera dei deficienti, tiene banco ...

SSCNapoliNews : La Bild: «Agnelli, piano esplosivo per il calcio europeo». La Bundesliga si ribella alla Superlega (in Italia silen… - maxgallico : RT @napolista: La Bild: «Agnelli, piano esplosivo per il calcio europeo». La Bundesliga si ribella alla Superlega (in Italia silenzio) Bil… - napolista : La Bild: «Agnelli, piano esplosivo per il calcio europeo». La Bundesliga si ribella alla Superlega (in Italia silen… -