Kyoto Club | i primi 20 anni e i prossimi impegni per un’economia amica del clima

Clima - Kyoto Club : “L’ondata di giovani impone una riflessione” : “Di fronte all’inerzia dei governi, l’ondata di giovani che reclamano un futuro non devastato da catastrofi Clima tiche impone una riflessione a tutti i livelli”: a dirlo il direttore scientifico di Kyoto Club , Gianni Silvestrini, a proposito dell’ormai consueto ‘sciopero per il Clima ’ che si svolge ogni venerdi’ in vari Paesi europei sull’esempio della studentessa svedese Greta Thunberg e in ...

Venerdì per il clima - Kyoto Club : “Il tempo di agire è adesso” : I primi sit-in di “Venerdì per il clima” (Friday for future) si sono svolti lo scorso dicembre a Milano: in seguito si sono attivati gruppi in numerose città, da nord a sud, come Pisa, Torino, Roma, Genova, Bari, Napoli, Venezia, Bologna, Firenze, Catania. Le manifestazioni precedono la grande mobilitazione prevista il 15 marzo: il “Global Strike For Future“, che ha l’obiettivo di chiedere ai decisori politici misure ...