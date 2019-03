Juve | rinnovo Kean | contatto con Raiola

Juve - è ora di blindare Kean : vicinissimo il rinnovo di Mandzukic - non quello di Costa : Moise Kean è l'uomo del momento: il giovanissimo attaccante Juventino si sta infatti facendo notare grazie a delle prestazioni importanti. Finora con la maglia della Juve non ha avuto tante occasioni per mettersi in mostra, ma nonostante ciò, quando è stato chiamato in causa, si è sempre fatto trovare prontissimo. Tanti club importanti hanno messo gli occhi sul grande talento classe 2000. Ecco quindi che Fabio Paratici ed il suo entourage, hanno ...

Juve - Mandzukic verso il rinnovo. Douglas Costa rischia : TORINO - Paulo Dybala guarda con ottimismo verso un futuro prevedibilmente bianconero. Al netto delle avance dei club di mezza Europa che lo seguono senza sosta, l'argentino vorrebbe restare, perché ...

Nicolò Zaniolo alla Juventus?/ Dal rinnovo con la Roma alle sirene madrilene : Nicolò Zaniolo Juventus, bianconeri sulle tracce del gioiellino di casa Roma: Fabio Paratici pronto a lanciare l'assalto, attenzione anche a Manolas...

Allegri-Juventus : prove di rinnovo - ma spunta il nome del sostituto : ALLEGRI JUVENTUS- Un futuro ancora da valutare e da decidere con massima serenità. Massimiliano Allegri pensa al presente, senza concentrarsi particolarmente sul prossimo futuro. Il futuro, ora come ora, risponde al nome di “Ajax” e “finale di campionato”. Due obiettivi lampanti e concreti, i quali segneranno la stagione della Juventus nei prossimi due mesi. Allegri, […] More

Juventus - sempre più Mandzukic : accordo per il rinnovo del contratto : rinnovo Mandzukic – La Juventus si prepara per un doppio importante impegno, il primo in campionato contro l’Udinese, il secondo il fondamentale ritorno della gara degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Nel frattempo la dirigenza pensa anche alle prossime stagioni e nelle ultime ore ha trovato l’accordo con Mario Mandzukic per il rinnovo del contratto che inizialmente era in scadenza ...

Juventus - Mario Mandzukic ad un passo dal rinnovo : i dettagli : Mario Mandzukic si appresta a prolungare il proprio contratto con la Juventus sino al 2021: i dettagli dell’accordo Mario Mandzukic potrebbe proseguire la sua esperienza in bianconero a lungo. Il centravanti della Juventus infatti, secondo Tuttosport, sarebbe ad un passo dal rinnovo con il club torinese. Le ultime indiscrezioni parlano di un prolungamento sino al 2021 del precedente accordo che scadrebbe ne 2020, vale a dire altre ...

Juventus - Allegri : "A fine stagione discuterò con Agnelli del rinnovo" : E alla fine si incontrarono. Il summit annunciato fra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli si è tenuto ieri sera, come svelato dal tecnico livornese durante la conferenza stampa pre Udinese . Niente ...

Juventus - Allegri : 'A fine stagione parleremo del rinnovo' : In questi giorni si sono scatenate diverse voci intorno al futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese sembrava essere ad un passo dal l'addio dalla Juventus e circolavano già i nomi dei possibili sostituti, da Zidane a Guardiola passando per Conte fino a Deschamps. Invece, poco fa è arrivata la parola "fine" a questo tormentone, perché Massimiliano Allegri ha annunciato in conferenza stampa di essersi incontrato nella serata di ieri ...

Juventus - Allegri : “Nessun litigio con Agnelli : a fine anno parleremo del rinnovo” : “Sono stato ieri sera a cena con il presidente Agnelli e del rinnovo del contratto discuteremo a fine stagione. Ma con lui non c’è mai stata nessuna litigata”. Così Massimiliano Allegri alla vigilia dell’anticipo Juventus-Udinese. “Il presidente e io siamo due persone intelligenti, se, dopo 5 anni, con la Juve avanti di 16 punti in […] L'articolo Juventus, Allegri: “Nessun litigio con Agnelli: a fine ...

Juventus - Allegri chiarisce tutto : litigi - dimissioni e la questione rinnovo : Massimiliano Allegri ha parlato del suo futuro alla Juventus che è a serio rischio sopratutto nel caso in cui dovesse uscire dalla Champions prematuramente “Incontro con il presidente dopo l’Atletico per decidere il futuro? È cambiato tutto, perché ci siamo visti ieri sera. Finora credo che tutte le cose che sono state scritte, dalle mie dimissioni ai litigi col presidente direi che eravamo su Scherzi a Parte. Altrimenti o io e ...

Notizie Juve - blindato l’attaccante bianconero : vicino il rinnovo : Notizie Juve – La Juventus pensa al futuro, a tutto tondo. Dalla guida tecnica da valutare al parco giocatori, quadro in divenire destinato a sfociare in un epilogo più chiaro dopo il secondo round con l’Atletico Madrid. E se alla Continassa i campioni non passano mai di moda, anche la linea verde gode di grande credito. […] More

Juve - si inizia a parlare di rinnovo anche per Mandzukic : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', E' uno dei rinnovi sul tavolo di Fabio Paratici e potrebbe essere arrivato il ...

Romero-Juventus - sorpresa : rinnovo con il Genoa. Ora cosa cambia? : ROMERO JUVENTUS- Come riportato da “SportItalia“, Romero sarebbe pronto a rinnovare il suo contratto con il Genoa. Un rinnovo che consentirà al difensore argentino di aumentare il proprio ingaggio passando a 700 mila euro a stagione. rinnovo contrattuale fino al 2023, ma che non cambierà praticamente nulla in chiave mercato. Di fatto, come noto, la […] More

Roma - obiettivo rinnovo per Zaniolo. La Juve "sogna" sui social : Secondo il Corriere dello Sport la Roma non vuole farsi trovare impreparata e sta già lavorando al rinnovo. L'ingaggio attuale passerebbe dagli attuali 700.000 euro a 2 milioni di euro più bonus ...