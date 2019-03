Jessica e Ciro Immobile | la famiglia cuore | Lui un leone | io la sua leonessa

La famiglia Immobile si allarga - Jessica Melena lascia Ciro senza parole : svelato il sesso del bebè [VIDEO] : Un palloncino grande nero ripieno di piccoli palloncini colorati: azzurri o rosa? Ecco come Jessica Melena ha svelato al marito Ciro Immobile il sesso del terzo bebè in arrivo Una domenica come quella di ieri Ciro Immobile non la dimenticherà mai: l’attaccante della Lazio ha segnato, ieri sera, nel Derby della Capitale, contro la Roma, aiutando il suo team a portare a casa un’importantissima vittoria. Ma è quanto accaduto ...