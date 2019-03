Jaguar J-Pace | il nuovo suv top di gamma arriverà nel 2021 - Motori e Auto

Jaguar F-Pace Chequered Flag e 300 Sport - serie speciali : Chequered Flag e 300 Sport sono le d ue nuove proposte per il SUV medio Jaguar F-Pace, entrambe d iverse per cavalleria ma accomunate da una personalizzazione all'insegna della Sportività.

Jaguar F-Pace - special edition 300 Sport e Chequered Flag : Entrambi quattro ruote motrici, le prestazioni migliori si ottengono con l'abbinata di cerchi in lega da 19 pollici o un diametro superiore: 241 orari per il Diesel F-Pace 300 Sport, 233 orari per il ...

World Car of the Year 2019 - due elettriche fra le finaliste : Audi e-tron e Jaguar I-Pace : ... i cui giurati sono 86 giornalisti specializzati nel settore auto, provenienti da ogni parte del mondo. Ecco i finalisti 'top 3' per ogni categoria: World Car of the Year - Audi e-tron - Jaguar I-...

Auto - Jaguar I-Pace eletta ”European Car of the Year 2019” : Nuovo riconoscimento per Jaguar I-Pace agli European Car of the Year Awards 2019 La Jaguar I-Pace è stata eletta “Auto dell’Anno” agli European Car of the Year Awards 2019. Questa è la prima volta che una Jaguar ottiene questo ambito riconoscimento. La giuria dell’European Car of the Year comprende 60 giornalisti dell’Auto provenienti da 23 paesi. Il premio è un riconoscimento ad alcuni aspetti fondamentali delle Auto come l’innovazione ...

Jaguar I-Pace vince il titolo “Car of the Year 2019” : L’Auto vincitrice del premio “Car of the Year” 2019 è Jaguar I-Pace. L’auto è stata scelta da 60 giornalisti del settore automobilistico provenienti da 23 paesi europei. La votazione è fatta press il Salone Internazionale dell’automobile di Ginevra in presenza di rappresentanti della stampa internazionale. Ian Callum, Jaguar Director of Design, ha ricevuto il premio. La vincitrice, Jaguar I-Pace, ha vinto la ...

Il suv elettrico Jaguar I-Pace è l’auto dell’anno 2019 : Elettrica, sportiva e — per la prima volta — Jaguar: è l’identikit dell’Auto dell’anno 2019 appena nominata in apertura dell’edizione del Salone dell’Auto che si svolgerà nei prossimi giorni a Ginevra. L’auto è la Jaguar I-Pace, un suv a trazione completamente elettrica che, conquistandosi l’ambito premio, imprime al settore una rotta ancora più diretta verso l’approdo delle emissioni zero. Jaguar ...

Jaguar I-PACE European Car of the Year 2019 : Come da tradizione, il Salone di Ginevra ha preso il via con la cerimonia dell’European Car of the Year 2019, assegnato alla Jaguar I-PACE, una prima per il brand britannico in terra elvetica. La giuria dell’European Car of the Year comprende 60 giornalisti dell’auto provenienti da 23 Paesi. Il premio è un riconoscimento ad alcuni […] L'articolo Jaguar I-PACE European Car of the Year 2019 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Auto dell’anno 2019 : vince l’elettrica Jaguar I-Pace [GALLERY] : 1/7 ...

Car of the Year 2019 : Jaguar I-PACE eletta auto dell'anno : 100% elettrica, è la prima Jaguar ad aggiudicarsi l'ambito riconoscimento. Arrivata a pari punti con l'Alpine A110, l'ha...

L'elettrica Jaguar I-Pace è 'Car of the Year 2019' : Per l'I-Pace, che in Europa ha raccolto finora il 75% delle vendite, si tratta poi dell'ennesimo riconoscimento: il Suv del Giaguaro ha infatti vinto 55 premi in tutto il mondo dal suo lancio , ...

Auto dell'Anno - il commento alla vittoria della Jaguar I-Pace : Dal Salone di Ginevra è arrivato il tanto atteso verdetto sull' Auto dell'Anno 2019 . Ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento è stata per la terza volta nella storia del premio un'Auto elettrica,...

Auto dell'Anno 2019 : vince l'elettrica Jaguar I-Pace : E' stata una votazione al cardiopalma quella per il Car of the Year 2019 al Salone di Ginevra . Le due contendenti Jaguar I-Pace e Alpine A110 arrivano a pari merito dopo la prima tornata, ma poi la ...

La Jaguar I-Pace è l'Auto dell'anno 2019 al fotofinish : Dei 39 modelli fra quelli commercializzati nel corso del 2018 e inizialmente selezionati dalla giuria di 60 giornalisti, sette dei quali italiani, in rappresentanza di altrettanti 'media' di 22 Paesi ...

Car of The Year 2019 - vince il suv elettrico Jaguar I-Pace : È la prima 100% elettrica di Jaguar l’Auto dell’Anno 2019: a consegnare il premio al Palaexpo di Ginevra, il Presidente di giuria Frank Janssen. “Perché le persone dovrebbero essere sorprese che a vincere sia stata un’auto elettrica? Questo è il futuro” ha detto, indicando la I-Pace, Ian Cullan, direttore del Design di Jaguar, salito sul palco per fare le veci di Ralph Speth, CEO del Gruppo Jaguar Land Rover, assente alla ...