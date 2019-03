Jacinda Ardern ha detto che verrà avviata un’inchiesta di massimo livello sull’attentato

La prima ministra neozelandese Jacinda Ardern ha presentato una legge per vietare le armi semiautomatiche : La prima ministra neozelandese Jacinda Ardern ha presentato una legge per vietare le armi semiautomatiche nel paese, come aveva detto di voler fare già poche ore dopo l’attentato nelle due moschee di Christchurch, la settimana scorsa. La legge, che dovrà essere approvata

'Non dirò il suo nome'. Il discorso di Jacinda Ardern : ... siamo profondamente grati per tutti i messaggi di cordoglio, sostegno e solidarietà che stiamo ricevendo dai nostri amici in tutto il mondo. E siamo grati alla comunità musulmana mondiale che ci ha ...

La prima ministra neozelandese Jacinda Ardern ha detto che non pronuncerà mai il nome dello sparatore di Christchurch : In un discorso tenuto nella notte al Parlamento neozelandese, la prima ministra Jacinda Ardern ha commentato a lungo l’attentato avvenuto quattro giorni fa nelle due moschee di Christchurch, in cui sono state uccise 50 persone. Fra le altre cose, Ardern ha

La prima ministra neozelandese Jacinda Ardern ha detto che non pronuncerà mai il nome dello sparatore di Cristchurch : In un discorso tenuto nella notte al Parlamento neozelandese, la prima ministra Jacinda Ardern ha commentato a lungo l’attentato avvenuto quattro giorni fa nelle due moschee di Christchurch, in cui sono state uccise 50 persone. Fra le altre cose, Ardern ha

Jacinda Ardern : «In 72 ore il governo ha deciso di cambiare le leggi sulle armi» : Il governo della Nuova Zelanda ha raggiunto un accordo unanime: la legislazione sulle armi cambierà dopo l’attacco terroristico di Christchurch, il massacro in cui sono morte 50 persone. Dopo un lungo incontro, il primo ministro Jacinda Ardern ha detto che la sua squadra impiegherà il resto della settimana per elaborare i dettagli delle modifiche, dopo aver accettato di apportarne «in linea di principio». L’unanimità sull’accordo è stata ...