Ius soli | Salvini | «No a una nuova legge» Sala lo sfida | «Così sfugge al dibattito»

Veltroni : "Lo Ius soli deve essere un obiettivo del Pd" : Walter Veltroni è tornato a parlare del "suo" Partito Democratico, augurandosi che riesca a ripartire. Tra i temi caldi della politica del Pd ci dovrà essere anche lo ius soli che proprio il Pd ha scelto di non portare al voto nei mesi conclusivi della scorsa legislatura: "Il Pd deve saper declinare i suoi valori in questo tempo della storia. Vengono oggi messi in discussione valori fondamentali, sociali, civili e umani. E questo vale, come ...

Ius soli - Matteo Salvini : “Non se ne parla - cittadinanza non è un biglietto per il Luna Park” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna sullo ius Soli, spiegando che è un tema di cui non si parla: "La cittadinanza è una cosa seria e arriva alla fine di un percorso di integrazione, non è un biglietto per il Luna Park". E sul piccolo Ramy ammorbidisce i toni: "Spero di incontrarlo presto e ringraziarlo per il suo coraggio".Continua a leggere

Ius soli : Salvini cittadinanza cosa seria non è biglietto luna park : Salvini: "Ius Soli? Non se ne parla. L'Italia e' gia' oggi il Paese che concede piu' cittadinanze ogni anno, non serve una nuova legge".

Ius soli - Salvini irremovibile : "Non è un biglietto per il luna park" : No alla riforma della cittadinanza ma i toni si abbassano. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini spera di incontrare il 13enne egiziano Ramy e ringraziarlo per il salvataggio dei compagni sul bus ...

Ius soli - Salvini irremovibile : 'Non è un biglietto per il luna park' : No alla riforma della cittadinanza ma i toni si abbassano. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini spera di incontrare il 13enne egiziano Ramy e ringraziarlo per il salvataggio dei compagni sul bus ...

Salvini : “Cittadinanza al merito per Ramy - spero di incontrarlo”. Sala : sfugge sullo Ius Soli : Da grandi vogliono «fare i carabinieri” Ramy e Adam i due ragazzi che giovedì scorso hanno chiamato i soccorsi quando il loro scuolabus è stato dirottato dall’autista senegalese Ousseynou Sy. Lo hanno raccontato in televisione, incontrando a “Che tempo che fa” due dei militari che li hanno salvati. Nessun accenno alla richiesta di Ramy di diventare...

Salvini : "Cittadinanza al merito per Ramy - spero di incontrarlo". Sala : sfugge sullo Ius Soli : Ed è vergognoso sfruttare fatti di cronaca per alimentare una campagna pro immigrazione. Uno straniero, di qualsiasi età, che lo meriti per situazioni speciali può diventare cittadino. Ci sono già le ...

Che tempo che fa - la vergogna di Fabio Fazio : Ius soli e migranti - Raiuno si trasforma in Repubblica : Per qualche minuto, Che tempo che fa si trasforma nella redazione di Repubblica. Non che prima non ci fosse contiguità di vedute tra il salotto di Raiuno condotto da Fabio Fazio e il quotidiano più importante della sinistra italiana, ma quanto andato in onda il 24 marzo varca i confini dell'endorsem

Ius soli - Sala attacca : "Salvini sfugge al problema" | Il ministro : "Non se ne parla - non è il Luna Park" : Il sindaco di Milano sullo Ius soli: "Ne parli il parlamento, il tema esiste". La critica dopo che Salvini aveva invitato Ramy, il ragazzino, "eroe" del bus su cui hanno rischiato la vita 51 giovani, a farsi eleggere per cambiare la legge. Il vicepremier replica: "Non se ne parla, ma spero di incontrare Ramy"

La politica torna a discutere di Ius soli dopo il caso del bus di Milano : Salvini: 'La cittadinanza è una cosa seria e arriva alla fine di un percorso di integrazione, non è un biglietto per il 'Luna Park'. Ma con Rami possiamo incontrarci'. Anche il Pd registra i primi ...

Sala : 'Salvini sfugge al problema dello Ius soli' - Il vicepremier : 'Non se ne parla - non è il luna park' : Quella battuta di Salvini sul ragazzino egiziano "non ha senso. Il vicepremier sfugge al dibattito sullo ius soli". Il sindaco di Milano Giuseppe Sala va all'attacco dopo che Salvini aveva invitato ...

Salvini : 'Ius soli? Non se ne parla - spero di incontrare Ramy' : "Ius soli? Non se ne parla. L'Italia è il Paese che concede più cittadinanze ogni anno, non serve una nuova legge". Lo dice Matteo Salvini spiegando che "la cittadinanza è una cosa seria, non è un ...

Salvini alza un muro (e Di Maio la pensa come lui) : "Ius soli? Non se ne parla" : "L'Italia è già oggi il Paese che concede più cittadinanze ogni anno, non serve una nuova legge" dice il ministro...

Salvini : 'Niente Ius soli - ma spero di incontrare presto Ramy' : 'La cittadinanza è una cosa seria e arriva alla fine di un percorso di integrazione, non è un biglietto per il Luna Park. Ius soli? Non se ne parla. L'Italia è già oggi il Paese che concede più ...