Italia | Zaniolo ammette | “avevo previsto il gol di Kean Mia madre? Sono geloso | le ho

sportfair

(Di lunedì 25 marzo 2019) Il centrocampista azzurro ha parlato in vista della partita contro il Liechtenstein, soffermandosi anche sul suo rapporto con laUna stagione da ricordare per Nicolò, riuscito a ritagliarsi il suo spazio in pochi mesi nel calcio che conta. Prima la fiducia di Eusebio Di Francesco con la maglia della Roma, poi quella di Mancini con la Nazionalena: un predestinato insieme a MoiseAFP/LaPresseI duedavvero molto amici, come sottolineato dallo stesso centrocampista azzurro ai microfoni di Rai Sport: “è un’emozione unica, l’ennesimo sogno realizzato quest’anno. Ora resta che continuare così e non montarmi la testa. Speriamo di esaudirne altri.? E’ un ragazzo a cui piace scherzare come a tutti i 19enni, come me. Siamo sempre insieme, in campo non penso ci sia da descrivere che giocatore è. Spero che continui così. ...

UEFAcom_it : Primo gol per Barella ? Esordio e primo gol per Kean ? Esordio per Zaniolo? ???? La giovane Italia parte fortissimo… - JuventusNewsUN : ?? Zaniolo: «Io e Kean sempre insieme». E sul futuro... ?? Il giovane centrocampista della Roma ha esordito in Nazi… - junews24com : Zaniolo su Kean: «Contento del suo gol. Le foto? Nessun riferimento al mercato» -