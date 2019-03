Italia vuole coinvolgere Singapore investimenti strutturali - Tria

Salvini avverte Ramy : "Vuole Ius soli in Italia? Si faccia eleggere" : L'attacco al bus carico di 51 studenti delle medie ha subito fatto risollevare il dibattito sullo Ius soli. Ai due bambini eroi che hanno chiamato i carabinieri, infatti, lo Stato sembra pronto a donare la cittadinanza italiana per "meriti speciali", dunque prima che raggiungano l'età prevista dalla legge per fare domanda. Sia Ramy che Adam, infatti, sono nati tra Crema e la provincia di Milano, ma per ora non hanno il passaporto. In Italia vige ...

Perché l’Italia vuole l’accordo con la Cina spiegato in 4 grafici : Il Memorandum of Understanding tra Italia e Cina porterà l'Italia, prima tra i paesi del G7, dentro alla “Belt and Road Initiative” (o Nuove vie della Seta). Dall’export agli investimenti in infrastrutture: ecco Perché il nostro Paese guarda alle relazioni econimiche con il gigante asiatico...

Il 23 marzo l'Italia vuole la prima vittoria verso Euro 2020 contro la Finlandia : L'avventura Europea della nuova Italia di Roberto Mancini parte da Udine: è alla Dacia Arena che gli azzurri affronteranno i finlandesi, nella gara d'esordio del girone J. Le partite successive saranno quelle contro il Liechtenstein a Parma e la trasferta in Grecia, molto insidiosa. Il match più importante è in programma l'11 giugno, quando dovremo affrontare la temibile Bosnia di Edin Dzeko. Non vanno però sottovalutate le due trasferte di ...

Rugby - Mondiale 2019 : la Rai vuole trasmettere le partite dell’Italia : Importante notizia per il mondo del Rugby italiano. Secondo alcune fonti vicine al portale OnRugby, la Rai sarebbe intenzionata a trasmettere otto partite del Mondiale 2019. La trattativa per acquisizione dei diritti televisivi è molto vicina dall’essere chiusa e dunque c’è la possibilità di vedere in chiaro le partite degli azzurri. In caso di riuscita della trattativa, la Rai trasmetterebbe in diretta le quattro partite ...

Salvini vuole chiudere le acque Italiane alla nave di una ong Italiana con 49 migranti a bordo : Il sottosegretario all'Economia del M5s, Laura Castelli: "E' un costo insostenibile". Alti valori di metallo nel corpo di Fadil, l'ex modella marocchina morta a Milano. "I livelli di cadmio e ...

Easyjet si ritira - Delta vuole entrare solo col 10% - Fs non vuole andare oltre il 30. La partita AlItalia si complica : così resta sul groppone dello Stato : Tra defezioni e riduzioni delle partecipazioni previste, il peso della nuova Alitalia rischia di ricadere sempre più solo sulle spalle dello Stato. Saranno però così larghe da poterlo sopportare ancora? Le percentuali (e le relative cifre in termini di milioni) dell'impegno dei privati calano sempre di più e tutto fa pensare che la torta andrà ridistribuita tra chi resta, ossia la parte pubblica (Fs e Tesoro). ...

Tlc-beffa : Ericsson licenzia - ma vuole anche il 5G Italiano : La politica non può permettersi di avere la memoria corta dopo che tanti piccoli imprenditori sono arrivati addirittura al suicidio non riuscendo a tirare avanti per se stessi e per i propri ...

Romano Prodi vuole il male dell'Italia : "Angela Merkel a capo della Commissione Europea" : Il nuovo Pd di Nicola Zingaretti ci porta in dote anche il ritorno di Romano Prodi, che ha recentemente detto di star pensando a riprendere la tessera del partito e dunque al ritorno in politica. Un'ulteriore conferma arriva in un'intervista a L'Espresso, in cui Mortadella si lancia in un appello da

El Mkhayar - il jihadista dell'ISIS che voleva farsi esplodere in Italia e ora vuole tornare nel nostro Paese : Se ci si unisce a una setta fanatica che ha sterminato intere popolazioni, schiavizzato migliaia di donne e compiuto attentati in tutto il mondo non si può certo dire di essere «stanco» e di «voler ...

Via della Seta - i dubbi di Salvini : 'Controllare chi vuole investire in Italia' - Di Maio : 'La Lega mi sorprende' : Significa più crescita, più economia, più sviluppo per le nostre imprese e più lavoro". Quindi una frecciatina all'alleato di governo: " Mi auguro che la Lega - continua il leader del M5s - sia della ...

“Vuole vivere all’Italiana” - padre investe la figlia di 20 anni con l’auto : arrestato : La giovane, colpita di striscio, non ha riportato ferite serie: il padre è accusato di tentato omicidio. Per i carabinieri tra l'uomo di origine marocchina e la figlia cresciuta in Italia vi erano dissapori di lunga data su comportamenti da tenere e abiti da indossare. L'episodio "sarebbe comunque da ricondurre a un retaggio culturale prima che religioso" hanno sottolineato gli inquirenti.Continua a leggere

