Italia Under 21 | solo un pareggio con la Croazia FOTO ...

Calcio - amichevole Under 21 : Italia-Croazia 2-2. Dominio per gli Azzurrini - ma grandi disattenzioni difensive : Un primo tempo super, una partita dominata, ma alcune disattenzioni difensive non hanno portato alla vittoria. Altro pareggio nella seconda uscita di questo 2019 per la Nazionale Under 21 di Calcio in amichevole: arriva un 2-2 a Frosinone per gli Azzurrini di Di Biagio nella sfida alla Croazia. Bel gioco per la banda tricolore che sta preparando l’appuntamento dell’anno: gli Europei di categoria in casa nel mese di giugno. Troppi ...

Giro d’Italia Under 23 2019 : presentato il percorso - davvero durissimo. Nove tappe - c’è il Mortirolo : presentato oggi il percorso per quanto riguarda il Giro d’Italia Under 23, una delle corse a tappe più spettacolari della categoria giovanile: appuntamento dal 13 al 23 giugno prossimi. Nove le tappe in programma, alcune davvero durissime, anche se l’inizio sarà soft: si parte con un prologo breve sulle strade di Riccione, poi due volate probabili nelle prime due frazioni in linea. Occhio alla Sesto Fiorentino-Gaiole in Chianti: ...

