' Italia terra d' agrumi dedica sezione al biondo tardivo di Trebisacce

Aerei - sciopero confermato. Oggi a terra quasi 100 voli AlItalia e Air Italy : MILANO- Disagi in vista Oggi per chi vola. I lavoratori aderenti a Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo si fermano dalle 10 alle 14 e nella stessa fascia oraria Anpac e Apnav ...

Xi Jinping saluta l'Italia : l'aereo del presidente decollato da Palermo atterra a Nizza : Non è una competizione normale, non mi si venga a dire che in Cina vige il mercato libero- dove lo stato non interviene nell'economia- la giustizia e nell'informazione" ha commentato il leader della ...

LA TERRA DELLA SPERANZA - Gioventù e malavita nel nuovo cinema Italiano : In " Nato a Casal di Principe ", Bruno Oliviero ripercorre un fatto di cronaca di 30 anni fa in cui un ventenne, trasferitosi a Roma per fare l'attore, torna nella propria TERRA quando suo fratello ...

Don Pizzoli - Fondazione Missio - : l'Italia sempre più "terra di missione" : Nel mondo globalizzato quali caratteristiche deve avere una Missione per essere efficace? 'Parliamo di un mondo globalizzato, ma in realtà la globalizzazione è molto parziale e ingiusta: di fatto ...

Assassino evade dal carcere di Volterra - scatta la caccia all’uomo in tutta Italia : Gesualdo Sapienza, un detenuto siciliano di 58 anni, è riuscito ad evadere dal carcere di Volterra approfittando di un permesso per gravi motivi familiari: è stato condannato a 14 anni di carcere per aver ucciso un uomo.Continua a leggere

Spazio - satellite Italiano Prisma è in orbita attorno alla Terra : Milano, 22 mar., askanews, - Prisma è in orbita. Il decollo è avvenuto questa mattina alle 2.50. Il satellite dell'Agenzia Spaziale Italiana realizzato da OHB Italia e Leonardo osserverà la Terra ...

Prisma - il successo del lancio del satellite Italiano che vedrà l'anima della Terra : dal nostro inviato KOUROU (Guyana Francese) Una luce bianca e arancione ha illuminato la notte di Kourou. Alle 2.50 ora italiana Prisma, il satellite che scruta l?anima della Terra...

Eco-Med : green economy tra Mediterraneo e Sud Italia : Eco-Med green Expo – L’appuntamento è per il prossimo 11-13 aprile, al centro fieristico “Le Ciminiere”, dove si svolgerà il 1° Salone Mediterraneo Eco Med green Expo, salone dell’Ambiente, dei Rifiuti, Acqua, Bonifiche, Energia e Comfort. (altro…) The post Eco-Med: green economy tra Mediterraneo e Sud Italia appeared first on Idee green.