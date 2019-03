Italia Cina | l' accordo sono previste anche le telecomunicazioni ...

Memorandum Italia-Cina Via della Seta : contenuto accordo e testo : Memorandum Italia-Cina Via della Seta: contenuto accordo e testo Sette pagine, ventinove punti e un potenziale di 20 miliardi. È il Memorandum Italia-Cina sulla nuova Via della Seta, siglato sabato 23 marzo a Villa Madama. Alla presenza del presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte e del presidente della Repubblica cinese Xi Jinping, i due Paesi si sono formalmente impegnati ad approfondire la cooperazione bilaterale ...

Vertice Italia-Cina - Micciché : “No a partite serie A in Cina” : Niente partite di serie A in Cina, ma si alla finale di Coppa Italia o alla Supercoppa. A dirlo è il presidente della Lega di serie A Gaetano Micciché a margine del Vertice alla sede della Figc a Roma tra il ministro cinese Shen Haixiong e la Federcalcio su possibili sinergie tra il calcio italiano e la Cina. "Credo che non sia una strada percorribile per i prossimi anni", tuttavia "si può ragionare sulla Supercoppa, su alcune partite di Coppa ...

Chi ha vinto - e chi ha perso - nell'intesa tra Italia e Cina. Parla Pieranni : L'attenzione di Pechino per l'Italia - e per alcune regioni strategiche in particolare, come la Sicilia - non è casuale, ma frutto di scelte precise per 'accerchiare' l'Europa. A sottolinearlo è ...

Cina - Usa : "In Italia molte voci preoccupate per mancanza trasparenza" : "Noi abbiamo visto in giro per il mondo che quando ci sono investimenti diretti dallo Stato - ha sottolineato Murphy in un briefing telefonico -possono spesso essere accompagnati da problemi di ...

Figc - incontro con la Cina. Micciché : 'A in Oriente? No - ok Coppa Italia e Supercoppa' : Oggi spero si possa sottoscrivere un memorandum dove ci siano dei punti fermi sulla futura collaborazione tra il nostro mondo e il mondo cinese".

Italia-Cina - via libera all'intesa ma è scontro tra Salvini e Di Maio : Poi ci sono le intese istituzionali, come quella siglata dal ministero dell'Economia per evitare le doppie imposizioni fiscali con Pechino. A pochi, tuttavia, è sfuggito che alla vigilia di ...

Gli accordi tra Italia e Cina che riguardano ecommerce e startup : ... istituita presso il Mise, e per parte cinese dal dipartimento della Cooperazione Internazionale del ministero della Scienza e tecnologia.

In Cina si parla di scienza e futuro Il Montani rappresenta l'Italia : Inaugurata presso l'International Conference Center dell'Accademia delle Scienze di Pechino la 39esima edizione del Beijing Youth Science Creation Competition, BYSCC,, con la delegazione dell'ITT "...

L’Italia - la Cina e la via della Seta. Bucci : «Genova sarà la porta delle merci» : «La Superba diventerà l’ingresso in Italia dall’Asia». Il sindaco racconta l’intesa con il colosso delle costruzioni Cccc

Nella valigia di Xi al rientro in Cina c’è l’Italia - ma manca Bergoglio : Più che "impero di mezzo" un impero a metà. Che calza lo "stivale" dell'Italia e incalza il baricentro dell'Europa, entrando a gamba tesa tra il Mediterraneo e le Alpi. Ma omette di passare in Vaticano e cingere la corona del Soft Power: variante laica, secolarizzata della santità, nell'era digitale della Realpolitik.La chioma e la sagoma di Xi Jinping, al termine del suo shopping romano, trasformano il Mare Nostrum in mar ...

Memorandum Cina-Italia - Salvini : “In ballo c’è nostra sicurezza”. Di Maio : “Accordo vale 2 - 5 mld” : Tensione Lega-M5S dopo la firma del Memorandum Cina-Italia. Il vicepremier Matteo Salvini: "Non mi si dica che la Cina è un paese con il libero mercato". La replica di Di Maio: "Salvini ha il diritto di parlare, io come ministro del Mise ho il dovere di fare i fatti e i fatti sono la firma di accordi per 2,5 miliardi".Continua a leggere

Italia-Cina : tlc e porto di Taranto Nuovi accordi ad aprile a Pechino : Un vincitore certo, un vincitore potenziale, un convitato di pietra sconfitto. Gli accordi tra Italia e Cina firmati sabato 23 marzo a Roma, in una giornata che in prospettiva potrebbe avere un significato persino più importante di quanto non si sia capito finora, segnano un cambio di passo nei rapporti tra mondo occidentale e orientale Segui su affaritaliani.it

Italia-Cina - il Sud fuori dalle rotte : solo 3 imprese restano in gioco : Ieri a Palazzo Barberini, per l'Italy-China Business forum, c'erano soltanto tre aziende meridionali a firmare accordi con il governo cinese. Erano invece assenti le autorità...

Italia-Cina - c'è l'ok all'intesa ma è scontro tra Salvini e Di Maio : Poi ci sono le intese istituzionali, come quella siglata dal ministero dell'Economia per evitare le doppie imposizioni fiscali con Pechino. A pochi, tuttavia, è sfuggito che alla vigilia di ...